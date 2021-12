“Truffa da 60mila € in 3 mesi per una casa a Miami”/ Vittima “Agente mi corteggiava…”

Nella puntata di “Storie Italiane” andata in onda oggi, venerdì 10 dicembre 2021, su Rai Uno e condotta da Eleonora Daniele, è stato trattato il caso della signora Domizia, vittima di una truffa economico-sentimentale da parte di un agente immobiliare che è riuscito a estorcerle nell’arco di soli tre mesi ben 60mila euro. La donna, presente in studio, ha raccontato: “Volevo acquistare un appartamento a Miami, in quanto inseguivo da sempre il sogno di una vita in America. Quest’uomo mi ha consigliato un affare, trasformatosi poi in uno scambio sentimentale da parte sua. C’erano da fare dei movimenti con documenti dalla Turchia. Lui mi diceva che ero una bella donna, che mi avrebbe aiutato a prendere il visto e a inserirmi nel mondo statunitense”.

Poi, una puntualizzazione ulteriore: “Il meccanismo che si instaura è contorto e parte da un principio di manipolazione neuro-linguistica. Ti fanno sentire in colpa dei soldi che stai perdendo, non di quelli che stai inviando”.

TRUFFA DA 60MILA EURO PER UNA CASA A MIAMI: IL CASO DELLA SIGNORA DOMIZIA A “STORIE ITALIANE”

Sulla vicenda vissuta dalla signora Domizia, è intervenuto a “Storie Italiane” Giovanni Terzi, il quale ha sottolineato che “tutto il mondo di internet protegge poco. Un altro elemento da tenere in considerazione è che chi non fa del male non si aspetta di riceverne. Chi approccia in maniera sana alla vita, non pensa che ci sia qualcuno che si approcci a lei in maniera differente. Chi non sa del male, non pensa che venga fatto del male”.

L’assistente legale di Domizia, Gianpiero Grossi, ha chiosato dicendo che “non bisogna mai stare soli, occorre avere sempre una compagnia. La solitudine è un grosso problema: serve avere sempre la compagnia di un familiare o di un amico. C’è una sorta di riciclaggio a livello internazionale. Il giro è molto grosso, va da New York a Dubai sino alla Germania. Per quanto riguarda il riciclaggio di questi denari c’è una mafia dietro. Per questo si deve denunciare subito tutto alla polizia informatica”.

