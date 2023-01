Truffa degli aerei al GF Vip/ Signorini “state attenti, è un discorso inquietante”

Truffa degli aerei al GF Vip: il retroscena svelato da Signorini e Giulia Salemi

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera, è emerso un retroscena che negli ultimi giorni è circolato sul web e riguarda le raccolte di soldi organizzate dai fan per inviare aerei ai concorrenti. Sui social, in particolare, si è parlato di recente di una truffa dall’ingente valore economico perpetrata da un utente ignoto, che si sarebbe appropriato di ben 12.000 euro raccolti dai fandom di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, Soldi che dovevano essere destinati agli aerei da inviare ai due concorrenti sopra i cieli di Cinecittà.

La questione è penetrata nel tessuto narrativo della puntata di ieri sera, con Alfonso Signorini che ne ha voluto parlare chiedendo conferma a Giuli Salemi: “Ho saputo, dimmi te che sei la regina dei social, che a un certo punto una su Twitter e sui social raccoglieva i soldi degli aerei, ha raccolto 12.000 euro e poi se n’è andata“. La showgirl, alla postazione social del reality, conferma quanto accaduto e ne precisa i dettagli: “Hanno fatto due raccolte i fan di Oriana e Daniele, due aerei, hanno raccolto i soldi, poi lei ha disattivato l’account ed è sparita con i 12.000 euro“.

L’appello di Alfonso Signorini: “Stiamo attenti alle truffe online“

Quanto accaduto ha subito provocato la reazione di Alfonso Signorini. Il conduttore, appresa la dinamica dei fatti, ha voluto rivolgere un accorato appello al pubblico del Grande Fratello Vip 2022, che spesso organizza raccolte di soldi da destinare agli aerei per i concorrenti: “Ragazzi state attenti alle truffe, questo è un argomento serio: stiamo attenti alle truffe online, perché è un discorso inquietante. Però purtroppo c’è, fa parte di quell’aspetto “tossico” di questo programma che in questo caso è pesante. Vergognatevi“.

La questione, approfondita in puntata mentre si pensava passasse inosservata, ha scatenato il popolo del web con commenti ironici. “ANCHE LA TRUFFA DEGLI AEREI IN PRIMA SERATA QUESTA PUNTATA PERFETTA” commenta divertito un utente, cui se ne sono aggiunti altri. Quella che sembrava essere una vicenda esplosa sui social, ha invece trovato la giusta risonanza anche in diretta televisiva. E l’appello di Alfonso Signorini è un chiaro monito a fare attenzione alle truffe che circolano sui social e online.

ANCHE LA TRUFFA DEGLI AEREI IN PRIMA SERATA QUESTA PUNTATA PERFETTA pic.twitter.com/tgiPWw7JPX — BagnoTrash (@bagnotrash) January 23, 2023

IL BLOCCO TRUFFA SUGLI AEREI ORIELE IN PRIMA SERATA MI PISCIO ADDOSSO CHI COME NOI #oriele #gfvip pic.twitter.com/cISQWnqGZk — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 (@trovarsi) January 23, 2023

Non la truffa aerei in prima serata — :): (@orvuahokx) January 23, 2023













