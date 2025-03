Nuova truffa degli aerei al Grande Fratello. Da anni, ormai, i fan dei concorrenti sono soliti dimostrare il loro supporto ai propri beniamini attraverso messaggi aerei, inviando parole di affetto o, talvolta, vere e proprio direttive. Un aereo costa ben 1300 euro, motivo per cui alcuni sono soliti avviare raccolte fondi per riuscire a raggiungere la cifra necessaria. Questo metodo, però, può riservare delle spiacevoli sorprese. In passato, è già capitato che qualcuno si fingesse fan di un concorrente per ingannare dei sostenitori e fuggire con il denaro. Anche quest’anno si è verificato un caso simile, con alcuni aerei destinati a Tommaso Franchi.

Alcune ore fa, lo staff del giovane toscano ha pubblicato un lungo comunicato su Instagram, nel quale accusa un uomo di essere scappato con ben 5mila euro raccolti per il volo di quattro aerei dedicati a Tommaso. Il signore in questione aveva deciso di organizzare le raccolte per il gieffino, salvo poi non farsi più vivo e appropriarsi dei soldi. Le admin della pagina ufficiale di Tommaso hanno poi chiarito di aver già agito legalmente, invitando tutti i seguaci del 24enne a segnalare l’account dell’uomo.

Truffati i fan di Tommaso Franchi: spariti i soldi destinati agli aerei per il Grande Fratello

Come ogni edizione, anche quest’anno, sono stati truffati alcuni fan del Grande Fratello. Da quando è stata data la possibilità di far volare degli aerei sopra la Casa per sostenere gli inquilini, non sono mancate truffe e raggiri. Per questo, è molto importante affidarsi a fanbase ufficiali o, in caso, a persone con cui si ha un rapporto personale e non solo virtuale. Da tempo, poi, gli aerei del GF generano polemica. In tanti, ritengono surreale che delle persone decidano di spendere dei soldi per mandare dei messaggi ai concorrenti di un reality, considerandolo solo uno spreco di soldi.

D’altro canto, invece, molti utenti si difendono spiegando di essersi affezionati a questi personaggi, che spesso hanno offerto loro conforto e compagnia in momenti difficili. Come spiegato nel portale di Davide Maggio, poi, a far discutere è anche l’impatto che questi aerei hanno sulle dinamiche della Casa. Spesso, infatti, i fan mandano dei veri e propri suggerimenti ai gieffini, indicando loro come comportarsi o con chi relazionarsi. Addirittura, a volte, sono stati proprio degli aerei a far nascere delle coppie al Grande Fratello.