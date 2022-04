Truffa e-commerce/ Pratiche scorrette per vendere online: le aziende incriminate

Truffa e-commerce: l’intervento dell’Antitrust

La truffa e i raggiri degli e–commerce è sempre un tema scottante. Ultimamente è intervenuta la stessa Antistrust, anche nota come AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), che negli ultimi tempi ha preso di mira sempre più siti di commercio elettronico e responsabili del settore.

Le ultime due aziende incriminate sono Gps Italia e “E-Commerce Specialist”, accusate di aver inserito delle informazioni errate e scorrette nei confronti dei consumatori finali e potenziali acquirenti. Nello specifico non vengono menzionati adeguatamente i termini e le condizioni come previsto dalla legge.

Truffa e-commerce sempre più comune: le sanzioni previste per Gps Italia e E-Commerce Specialist

L’Autorità Garante del mercato e della concorrenza, durante un’analisi ai siti web www.ilrinnovato.it e www.hwonline.it appartenenti rispettivamente a GPS Italia S.r.l e E-Commerce Specialist S.r.l., ha appurato una discordanza di informazioni relativamente al processo con cui vengono effettuati gli ordini online, ai diritti di rimborso e recesso e sul servizio inadeguato di post vendita.

L’aggravante per la quale l’Autorità ritiene di procedere immediamente con delle misure severamente cautelari, consiste nell’importo che in consumatori finali dovrebbero pagare – decisamente sostanzioso – senza successivamente, poter recedere e né ottenere il rimborso.

Clausole che andrebbero evidenziate esplicitamente, situazione che invece non si è verificata e dunque i relativi siti di commercio elettronico dovranno rispondere a delle accuse pesanti sotto forma di “raggiro e manipolazione ai clienti”.

Non di meno, sulle condizioni di vita le informazioni non riporterebbero adeguatamente neppure gli iter di disponibilità della merce, effettivi tempi di consegna e modalità di imballaggio. Mancano inoltre, le clausole per chiarire il processo di vendita online e rimborsi sull’eventuale mancata consegna dei prodotti.

Raggiri e-commerce ai danni dei consumatori: sanzioni pesanti per le aziende

Recentemente il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha eseguito l’ispezione presso le sedi legali delle due società GPS Italia S.r.l e E-Commerce Specialist S.r.l, constatando i problemi rilevati nei rispettivi e-commerce.

I casi di raggiri e pratiche scorrette di vendita online sono sempre più frequenti. La stessa società romana Tiger Group, recentemente ha ricevuto una multa di un milione di euro per aver messo in pratica delle strategie scorrette per commercializzare i suoi prodotti di informatica, telefonia ed elettronica sul loro sito www.tigershop.it.

