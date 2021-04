Truffa Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ Iene, Milazzo “avevamo storia di sess* ma…”

La trasmissione Le Iene stasera tornerà sul caso di Gianna Orrù, la mamma della showgirl Valeria Marini, che alle stesse telecamere aveva denunciato il produttore cinematografico Giuseppe Milazzo, accusandolo di averle rubato 325 mila euro. Lei ha 83 anni e parla senza indugi di una truffa ai suoi danni. Lui, che di anni ne ha 47, sostiene invece che si sia tratta solo di una storia di sesso finita male. Milazzo, come spiegano Le Iene, per questa vicenda è stato già rinviato a giudizio ma ora accusa proprio la Orrù e la figlia e a Filippo Roma ha dichiarato: “Io non faccio il broker faccio il produttore cinematografico, la signora Orrù lo sa benissimo è un’invenzione di Valeria Marini perché ce l’ha con me, stop”. L’uomo ha ribadito: “È tutto inventato”.

Tutto sarebbe nato nel 2018 in seguito ad un incontro tra la Orrù e l’uomo nell’ufficio della Marini per la realizzazione di un cortometraggio. I due avrebbero iniziato a sentirsi fino a quando Giuseppe non le propone di fare un investimento su eToro, sito che permette di vendere e comprare monete virtuali. Da piccole somme si arriva ben presto alla cifra di oltre 300mila euro. Secondo Gianna le modalità con le quali si sarebbe svolto l’investimento, gestito dall’uomo, non sarebbero state del tutto chiare. Mentre sarà la legge a fare luce sull’intricata vicenda nella quale Milazzo è accusato di truffa aggravata, Le Iene hanno scoperto dell’altro.

GIANNA ORRÙ MAMMA VALERIA MARINI TRUFFATA? IL SERVIZIO DE LE IENE

Proprio Giuseppe Milazzo, l’uomo che avrebbe truffato Gianna Orrù, ai microfoni della trasmissione di Italia 1 avrebbe svelato un dettaglio tale da lasciare tutti sgomenti, a partire dalla mamma di Valeria Marini: “La signora Gianna Orrù aveva una storia di sesso con me, è innamorata di me. Siccome io non ci sono stato allora lei si è inventato tutto”. Nel nuovo servizio di Filippo Roma e Mario Occhipinti, la mamma di Valeria Marini, dopo aver ascoltato le parole dell’uomo, non solo ha negato di aver avuto una storia di natura sessuale con lui e di essere stata innamorata ma ha fatto leggere all’inviato una serie di messaggi in cui l’uomo tentava degli approcci: “Io nella mia vita non ho mai incontrato una donna come te”, si sente in un vocale del 22 marzo 2018 realizzato da Milazzo. Gianna a quel punto inizia ad avere dei dubbi domandandogli se per caso la stesse prendendo in giro, ma lui nega: “Dico solo la verità”. Ma si tratta solo uno dei tanti messaggi ricevuti dalla donna che è pronta a proseguire in questa sua battaglia: “Lui ha vinto una battaglia, vediamo la guerra chi la vince”, dice la mamma di Valeria Marini non riuscendo a trattenere le lacrime. CLICCA QUI per l’anteprima del video

