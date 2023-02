Truffa SMS banca/ Milioni di frodi allo stesso modo: il messaggio d’esempio

Ci risiamo, la solita truffa dell’SMS tramite una banca torna a ripresentarsi. Si tratta di una frode che viene utilizzata molto spesso ai danni di utenti meno esperti. Il messaggio è quasi sempre lo stesso: una comunicazione che metta allerta a quel che sta succedendo al proprio conto bancario, ma il vero pericolo è questo messaggio stesso.

Nel 2023 queste truffe via messaggi continuano a funzionare a causa di un’elevata leva psicologica: inviare l’SMS come se fosse la vera banca (in cui si ha il conto corrente) a mettersi in contatto con l’utente. Come? Attraverso un sistema altamente tecnologico.

Truffa SMS banca

La truffa che avviene tramite l’SMS della banca, non è altro che un tentativo di phishing con cui un utente viene raggirato. Lo scopo è quello di invogliarlo al click, in modo tale da farlo accedere tramite inserimento di informazioni personali e dati sensibili.

Alcuni messaggi potrebbero presentarsi in forma differente. Un esempio che abbiamo preso dal web, è un SMS come questo: è chiaro che ogni comunicazione del truffatore, è mirata a farvi rilasciare dei dati invitandovi ad entrare in siti web malevoli (che sembrano identici alle pagine delle banche).

Gentile cliente,

Ci dispiace informarvi che le funzioni della vostra carta sono state sospese per motivi di sicurezza. Per ripristinare la piena funzionalità della vostra carta, richiediamo che completiate un processo di verifica.

Vi preghiamo di utilizzare il seguente pulsante per avviare il processo di verifica:

Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a contattarci.

Ci scusiamo per eventuali inconvenienti che questo può causare e ti ringraziamo per la tua collaborazione.

Cordiali saluti.

Un istituto bancario non manderà mai un messaggio come questo, certe comunicazioni vanno riferite ai clienti tramite telefono o invito ad andare in sede. Dunque, attenzione ai prossimi SMS truffa di questo genere (sono pressoché simili).











