Truffa sui saldi/ Parte lo stop del Governo: sanzioni pesanti commercianti scorretti

La truffa sui saldi è molto nota – ormai sempre di più – ai consumatori finali. Dunque occorre intervenire per fermare le campagne pubblicitarie scorrette e “sconti” falsi, che il più delle volte trapelano promozioni che in realtà non esistono.

Per fermare questa indecenza, il Governo vorrebbe che il commerciante riportasse il prezzo più basso attribuito all’ultimo mese per l’acquisto di ogni prodotto. In riferimento a quest’ultimo, calcolare la percentuale di ribasso già applicata.

Truffa sui saldi: in cosa consisterà?

La truffa sui saldi sta diventando sempre più insostenibile per i consumatori finali, che allettati dagli sconti e promozioni, pensano di acquistare un prodotto con convenienza economica, per poi correre il rischio di scoprire che è lo stesso listino di un po’ di tempo fa.

Il commerciante in vista di questi saldi farlocchi, dovrà dimostrare l’effettiva convenienza e prezzo al ribasso, riportando il prezzo più basso dell’ultimo mese per quel prodotto “in promo”.

Il negozinante che non rispetterà quanto detto, potrà ricevere una multa tra i 516€ e massimo 3.098€.

Tale misura è presente in un Decreto Legislativo approvato dall’ultimo Consiglio dei ministri.

La proposta arriva dallo schema di dlgs, dove il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle imprese, Adolfo Urso, hanno chiesto esplicitamente di fermare il fenomeno dei saldi farlocchi. Il provvedimento attua nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, che a sua volta ne modifica ulteriori quattro: la 93/13/CEE, la 98/6/CE, la 2005/29/CE e la 2011/83/UE.

Un’occhiata l’avremmo data volentieri al Black Friday anticipato di quest’anno, dove tantissimi store online e offline, hanno incentivato gli acquisti con “promozioni da urlo“. La tutela per in consumatori riguardo la truffa sui saldi, arriva anche dai contratti con clausole vessatorie, condotte commerciali scorrette, concorrenza sleale e comunicazioni commerciali.

Nel divieto non rientrano né i prodotti agricoli e alimentari deperibili, ma neppure quelli che nell’ultimo mese di riferimento, sono stati «prezzi di lancio». Dunque bisognerà attenersi al «listino normale».

