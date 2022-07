Truffe INPS/ L’istituto avvisa su tutte le tipologie di truffe in corso

Dopo l’avviso da parte dell’Agenzia delle entrate ufficio Riscossione, delle email di fishing che arrivano ai contribuenti con il tentativo di scaricare allegati, collegarsi al link che installano trojan all’interno dei computer o dispositivi mobili per carpire tutti i dati del malcapitato, anche l’INPS mette in guardia su una delle più diffuse e pericolose truffe telematiche.

Reddito di cittadinanza/ Cosa fare esauriti i 36 mesi di validità del contributo?

Truffe INPS: l’avviso sul sito dell’ente

Il furto di dati sensibili attraverso email false, cosiddette email di fishing che illudono i malcapitati di dover ricevere pagamenti o rimborsi da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in alcuni casi i truffatori si sono così ben organizzati che illudono le persone di dover aprire una falsa pagina dei servizi INPS.

Carta acquisti 2022/ Nuovo bonus da 480 euro: quali famiglie hanno i requisiti?

La truffa denunciata sul sito dell’Inps riguarda un ipotetico rimborso di 785,85 euro, qualora si aggiornassero i propri dati per poter ottenere il pagamento. L’email truffardine hanno un PDF di 118 KB che in realtà costituisce un trojan per il furto dei dati. Le email che contengono questo PDF singolo di avvisare il contribuente dell’esistenza di problemi in merito all’esecuzione di un bonifico.

Truffe INPS: come agisce il truffatore

Il messaggio è quasi sempre lo stesso: i truffatori irretiscono il contribuente sulla possibilità di poter ottenere un rimborso via bonifico che però è difficile da erogare perché il contribuente spesso non ha aggiornato i dati e quindi viene invitato naturalmente a collegarsi ad un link apposito per l’aggiornamento dei dati.

PENSIONI/ Con o senza Partita Iva, ecco chi alimenta la Gestione separata Inps

Il collegamento a questo link, non dà quasi mai esito ad un rimborso, anzi l’INPS mette in guardia da questa tipologia di email, elencando una serie di email di fishing che potrebbero carpire i dati dei contribuenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA