Truffe online più diffuse/ 3 Scam pericolosi da riconoscere immediatamente

Le truffe online sono sempre più diffuse. In Italia sono milioni i malcapitati che a quanto pare non riuscirebbe a distinguere una comunicazione reale, da una falsa e studiata ad HOC. D’altronde, come dar torto a chi si approccia al web in modo superficiale, utilizzandolo sporidicamente?

Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di elencare le truffe online più diffuse, per cercare di aiutare chi non conoscendole, potrebbe da ora in poi, imparare a distinguerle. I casi studiati dai malintenzionati sono davvero tanti: dal phishing alla finta consegna, e così via.

Truffe online più diffuse: attenzione a questi inganni

Tra le truffe online più diffuse c’è il tentativo di phishing. Una pratica molto comune, che consiste nell’invio massivo di email ed SMS, in cui i criminali informatici si fingono enti istituzionali e fanno di tutto pur di far cliccare ai malcapitati, i link inseriti nel messaggio di testo. I link sono contenuti dannosi, “pagine clone” di banche, Poste e altri store famosi, che però, una volta inseriti i dati personali, essi vengono mandati direttamente al criminale informatico. Negli ultimi tempi, nascono sempre nuovi corsi di formazione e incentivi per contrastare le truffe online.

Un’altra truffa altrettanto diffusa, è la consegna fittizia dei pacchi. Il criminale informatico sfrutta i brand più conosciuti – come Amazon stessa – per poi raggirare il cliente, sottraendo dati e documenti personali, oltre che soldi. Uno degli inganni più pericolosi – perché coinvolge la mente umana – è la truffa sentimentale. Persone che mascherano la loro vera identità, per sostituirsi ad altra gente, allo scopo di far innamorare la vittima e una volta conquistata (virtualmente), chiederanno soldi. Questo raggiro è molto pericoloso, tanto che recentemente anche un Servizio delle Iene ha trattato un tema così delicato, riportando la storia di un ragazzo che a causa di queste truffe sentimentali, è arrivato a togliersi la vita.

