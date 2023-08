Truffe sui bonus edilizi/ Meloni scatenata “ecco quanti danni stiamo pagando” (31 agosto 2023)

Le truffe sui bonus edilizi ci stanno costando parecchio, a tutti noi contribuenti italiani, nessuno escluso. Proprio sull’accaduto, è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, che avrebbe ritenuto tali frodi, come delle manovre molto dannose nei confronti di tutto il popolo italiano.

Alla data odierna, la Guardia di Finanza avrebbe rivelato e confidato all’Agenzia delle Entrate, che le frodi ammontano a 12 miliardi di euro. A gravare parecchio sulla posizione di molti contribuenti italiani, sarebbe stato il Superbonus, quella misura le cui truffe erano tra le più alte tra tutte le altre.

Truffe sui bonus edilizi: il discorso di Giorgia Meloni

Le truffe sui bonus edilizi a cui abbiamo assistito, non solo avrebbero causato dei danni economici a discapito dall’Erario e dei contribuenti italiani, ma avrebbero comportato una situazione ancora più ineccepibile: aver mandato per strada quelle aziende vittime della truffa.

Sul tema, non poteva non parlare Giorgia Meloni, che recentemente ha espresso il suo parere:

«Stiamo pagando in maniera pesante il disastro del Superbonus 110%. Tragedia contabile che pesa sulle spalle di tutti gli italiani. Vi anticipo alcuni numeri: nel complesso dei bonus edilizi introdotti dal Governo Conte 2, compreso il bonus facciate, i documenti dell’Agenzia dell’Entrate ci dicono esserci più di 12 miliardi di irregolarità. Alla faccia di chi accusa il centrodestra di essere “amico” di evasori e truffatori. Grazie a norme scritte malissimo si è consentita la più grande truffa ai danni dello Stato. Noi dobbiamo occuparci di coloro che, per queste norme, ora rischiano di trovarsi per strada».

A marzo 2023 – così come dichiarato dal Direttore dell’Ade – il monitoraggio sulle frodi fiscali era già allora, grave. Nel mentre, i controlli hanno continuano a persistere, su un totale ad oggi, di ben 12 miliardi di euro di danno economico per lo Stato italiano.

Sicuramente ad oggi, sarebbe assurdo poter parlare di proroghe sui bonus edilizi, viste le truffe subite. Unica eccezione per i nuclei familiare con reddito basso, che potrebbero – forse – accedere al Superbonus al 110%.











