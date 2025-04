Occhio alle truffe telefoniche! A questi numeri non dovresti mai rispondere, i rischi che corri sono molti e spesso non te ne rendi conto.

Negli ultimi mesi, come probabilmente avrete notato, le truffe telefoniche sono tornate prepotentemente a farsi sentire. A marzo 2025 gli esperti di sicurezza hanno aggiornato la lista di prefissi e numeri da evitare assolutamente. In gioco – è sempre meglio ricordarlo – ci sono i tuoi dati personali, il tuo conto in banca e moltre altre cose che di certo non vorresti divulgare a terze parti.

Ecco perché oggi è più importante che mai imparare a riconoscere i potenziali ericoli non solo online ma anche via messaggi e telefonate indesiderate. Dopotutto, tutti noi abbiamo, prima o dopo, ricevuto chiamate fastidiose da numeri sconosciuti. Ma probabilmente la stragrande maggioranza delle persone ha reagito in modo sbagliato mettendo a repentaglio la propria sicurezza.

Quando il telefono squilla…ma non dovresti rispondere

La situazione è purtroppo ben conosciuta: sei al lavoro, al supermercato o a casa tua quando ricevi una telefonata da un numero strano, del tutto sconosciuto. Sei lì lì per rispondere, poi qualcosa ti trattiene. Bene, hai fatto la scelta giusta. Non sempre infatti dietro a un numero sconosciuto si nasconde un amico o un cliente. A volte c’è un tentativo di truffa e la cosa peggiore è che basta una semplice richiamata per farti cadere nella trappola.

Tra queste truffe, una delle più insidiose è senz’altro quella del Wangiri. Il termine è giapponese e significa “uno squillo e via”. Piuttosto eloquente, vero? In pratica ricevi una chiamata un numero estero. Non fai in tempo a rispondere e richiami per curiosità…ed è lì che scatta la trappola. Il numero in questione potrebbe essere collegato a servizi a pagamento, tariffe esorbitanti o veri e propri meccanismi fraudolenti.

Di certo è un vecchio trucco, ma ancora oggi incredibilmente efficace. E il brutto è che non riguarda solo i numeri internazionali. Anche i meno preoccupanti numeri italiani possono nascondere lo stesso genere di insidie. Un vero incubo, insomma.

La lista dei prefissi da evitare a ogni costo

Secondo le segnalazioni, sono questi i numeri a cui dpvresti prestare maggiore attenzione. Le probabilitò che si tratti di una trffa sono davvero molto elevate:

+375 602605281 (Bielorussia);

(Bielorussia); +563 22553736 (Cile)

(Cile) +370 52529259 (Lituania)

(Lituania) +255 901130460 (Tanzania)

(Tanzania) +39 02 692927527, +39 02 22198700, +39 0280887028, +39 0280887589, +39 02 80886927 (Italia)

Se vedi uno di questi numeri sul dispay la cossa più saggia che puoi fare è non rispondere, non richiamare e, se possibile, bloccarli immediatamente. Va detto che in molti casi si tratta di chiamate automatizzate, l’odiato phishing telefonico o promozioni aggressive che nascondono però ben altro.

Come proteggerti

Ma come prteggersi allora? Di certo la prudenza è fondamentale, ma esistono anche strumenti concreti per tutelarsi. Oltre a bloccare i numeri sispetti si possono attivare i filtri antispam su Android e iPhone, puoi farlo direttamente dal regsitro delle chiamate.

Puoi anche scegliere di disattivare le chiamate internazionali in entrata e non fornire mai dati personali via telefono, nemmeno se chi chiama dice di rappresentare banche, assicurazioni o enti ufficiali. Basta un errore e potresti trovarti a dover spiegare come mai il tuo conto è stato svuotato (orrore!) o perché i tuoi dati bancari sono finiti in un database. Quindi massima allerta, sempre!