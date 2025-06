Dal report ARTE sulle truffe telefoniche si evince un quadro critico. Quasi il 97% sono dei tentativi di frode (anche con reati penali).

Secondo l’associazione ARTE, il tentativo di truffe telefoniche a discapito dei consumatori e soprattutto nel settore energetico, avverrebbe nel 97% dei casi. L’Associazione Reseller e Trader dell’Energia ha terminato la sua indagine dopo aver ricevuto migliaia di segnalazioni da parte di utenti che denunciavano la possibile frode.

Il sito è stato realizzato dall’associazione ARTE stessa, allo scopo di allertare gli utenti che dubitano sulla veridicità e le chiamate ricevute da un determinato contatto. Alla costruzione del portale contro questo frodi hanno contribuito le associazioni Assocall, Consumerismo, Osservatorio Imprese e Consumatori, O.I.C e Assium.

Come si presentano le truffe telefoniche più comuni

Dal report di ARTE è emerso un segnale importante. La metà di coloro che tentano le truffe telefoniche sono finti operatori dello “stesso fornitore d’energia” che cercano di convincere i consumatori, a cambiare offerta pur restando “fidelizzati” a loro.

Il resto invece, prova nei modi più disparati: convincendo un utente a dare il consenso involontario, a farsi dettare il codice POD con il pretesto di accertarsi delle condizioni contrattuali, o più semplicemente proponendo offerte commerciali “fuori mercato” o comunque fuorvianti.

Soltanto il 3,5% rappresenterebbe le chiamate e le offerte reali al fine di far tornare i vecchi clienti o promuovere dei prezzi vantaggiosi grazie al mercato libero.

Non solo frode, ma “reato penale”

Purtroppo dall’analisi emersa dall’Associazione Reseller e Trader dell’Energia, sorge un’altra criticità: la maggior parte degli utenti che subiscono questo genere di frode, spesso non denunciano e si rassegnano all’idea che non ci siano soluzioni per contrastare il fenomeno.

Eppure non si tratta soltanto di un problema limitato ad una “semplice” truffa, ma nella maggior parte dei casi si configurano dei reati penali. Il primo riguarda l’utilizzo improprio dei dati personali, il secondo la sostituzione di un soggetto diverso dalla realtà (operatori dello stesso fornitore o di un ente pubblico), e per ultimo l’inesattezza dell’offerta commerciale proposta.

Il Presidente di ARTE, Marco Poggi, è pronto a contribuire con tutti gli sforzi a fermare questo sistema fraudolento (nonostante i tentativi di contrasto come lo spoofing) ricordando che più imprese parteciperanno attivamente al portale anti frode, e maggiore sarà il contributo a tutela dei consumatori.

Conclude mettendo all’evidenza la criticità dei dati, che non ci mostrano dei “casi isolati”, ma la maggior parte delle telefonate che ricevono quotidianamente i cittadini.