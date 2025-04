In un’epoca in cui la tecnologia ci connette in ogni momento, le truffe si fanno sempre più sofisticate, e tra le più diffuse e pericolose, ci sono quelle telefoniche.

Dietro la voce apparentemente gentile o istituzionale che risuona dall’altro capo del telefono, spesso si nasconde un truffatore con un obiettivo chiaro: manipolare, ingannare e sottrarre denaro o dati sensibili. Ma cosa spinge una persona a ideare e mettere in atto una truffa?

I motivi sono molteplici: il guadagno facile, l’illusione di furbizia, ma anche un profondo disinteresse per le conseguenze emotive e finanziarie che la vittima si troverà ad affrontare. Chi truffa, spesso, studia i comportamenti umani, ne sfrutta le paure, i riflessi condizionati, l’urgenza, la fiducia. E le vittime, inconsapevoli, possono essere chiunque: anziani soli, professionisti distratti, giovani inesperti.

Gli schemi si ripetono: c’è chi si spaccia per un operatore bancario, allertando la vittima su “movimenti sospetti” e convincendola a fornire codici di sicurezza. Altri fingono di essere rappresentanti di enti pubblici, assicurazioni o addirittura familiari in difficoltà. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere un numero, un codice, una parola che spalanchi la porta al furto.

Ed è proprio sulle parole che si gioca gran parte della truffa. Perché a volte, pronunciare la parola sbagliata nel momento sbagliato, può significare dare il via libera all’accesso ai propri conti o ai propri dati. Per questo motivo, è fondamentale conoscere quali parole non dire mai durante una telefonata sospetta. In particolar modo, dobbiamo imparare a riconoscere quando è il caso di riagganciare senza esitazione.

Attenzione al telefono: una sola parola può spianare la strada ai truffatori

Le truffe telefoniche stanno vivendo una nuova, preoccupante evoluzione. A renderle ancora più insidiose oggi è l’intelligenza artificiale, che ha trasformato il crimine digitale, in qualcosa di ancor più sottile. Se in passato, infatti, era più semplice riconoscere una telefonata sospetta grazie a inflessioni forzate, accenti artefatti o frasi poco credibili, oggi i truffatori possono contare su strumenti in grado di riprodurre fedelmente il tono e il timbro vocale di una persona reale.

Secondo Federconsumatori, uno degli aspetti più pericolosi di questa nuova frontiera è proprio la capacità dell’IA di imitare voci familiari, o comunque rassicuranti. Una voce che sembra quella di un familiare, di un operatore della propria banca o di un ente pubblico può facilmente ingannare anche l’orecchio più attento. È qui che si insinua il rischio maggiore: l’obiettivo del truffatore è spingere l’utente a pronunciare parole chiave come “sì”, “ok”, “accetto”, “confermo”. Parole all’apparenza innocue, ma che, una volta registrate, possono essere utilizzate per attivare contratti non richiesti o autorizzazioni fittizie.

La tecnica non è nuova: già nei primi anni 2000 erano frequenti gli inganni basati sull’acquisizione di un consenso vocale. Ma oggi, questa vecchia strategia è stata riproposta in una versione aggiornata e molto più efficace, grazie alle tecnologie attuali. Il risultato? Sempre più cittadini si ritrovano vittime inconsapevoli, con bollette inattese o abbonamenti mai richiesti. È fondamentale, quindi, imparare a riconoscere il pericolo. E soprattutto ricordare che, in alcune circostanze, una singola parola può costare molto più di quanto si immagini.