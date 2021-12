Truman – Un vero amico è per sempre/ La storia di un’amicizia senza spazio e tempo

Truman – Un vero amico è per sempre: il film racconta la storia di un’amicizia tra Julián e Truman, un fedele bullmastiff. La pellicola, presenta a Toronto e in concorso a San Sebastián, è stata premiata durante i Premi Goya con ben cinque riconoscimenti al miglior film, regia, sceneggiatura, attore protagonista e non protagonista. Il film, diretto da Cesc Gay si presenta come racconto delicato, intimo e ispirato che ci parla di amicizia, amore e famiglia. Proprio il regista, intervistato da cineuropa.org, ha dichiarato: “il film non è una lotta contro di esso, ma è piuttosto l’accettazione, ciò che viene dopo. Molti film sono costruiti più sulla lotta, quello che succede: il personaggio va dal medico e alla fine si salva. Iniziamo questo script in modo più serio; per questo Tomás (Cámara) prende quell’aereo, perché Julián (Darín) ha deciso che non tornerà. Stava per gettare la spugna e…”.

Al centro del film c’è l’amicizia tra Tomás e Julian, amici di vecchia data che si ritrovano a trascorrere qualche giorno insieme dopo diversi anni. Per motivi di lavoro, infatti, vivono in due città diverse: Tomas in Canada, mentre Julian è rimasto a Madrid. L’arrivo di Tomas nella capitale spagnola è l’occasione per rivedersi e vivere quattro giorno all’insegna dell’emozione, ma anche del divertimento.

Truman – Un vero amico è per sempre: è l’amicizia che ci unisce

Truman – Un vero amico è per sempre parla d’amicizia. I protagonisti Julián, attore argentino che vive a Madrid, e Tomás che per motivi di lavoro si è trasferito in Canada. I due sono amici da sempre e sono legati da un bellissimo rapporto di amicizia, di quelli che capita poche volte nella vita capace di infrangere le barriere dello spazio e del tempo. Eppure i due sono l’uno l’opposto dell’altro: Tomás è pragmatico e responsabile, mentre Julián è un seduttore con un figlio, nato da un precedente matrimonio, e una vita sentimentale davvero ‘trafficata”. Il suo unico e solo compagno fidato è Truman, un fedele bullmastiff.

La vita di Julian è sorpresa dal ritorno di Tomas a Madrid venuto a conoscenza delle precarie condizioni di salute dell’amico. Tomas non appena ha saputo della notizia torna a Madrid pronto ad aiutare l’amico di sempre in questo percorso di vita. Julian ha già organizzato tutto, ma resta solo da capire a chi lasciarlo quando dovrà tornare in Canada. Cosa succederà?



