MELONI DA TRUMP: LA POSSIBILE SVOLTA SULL’EUROPA E I PRIMI BUONI AUSPICI DALLA CASA BIANCA

«Non avremo problemi a fare un accordo con l’Ue sui dazi e anche con la Cina faremo un ottimo accordo»: così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump accogliendo la leader italiana Giorgia Meloni nell’incontro in corso alla Casa Bianca. In orario alle ore 18 (in Italia) è cominciato l’incontro atteso tra la Premier e il leader USA, forse l’evento politico più importante di questi mesi dopo l’inizio della guerra commerciale sui dazi sganciati dall’amministrazione USA.

Dalle prime anticipazioni che arrivano da Washington la partita, comunque in salita a livello diplomatico e politico, sembra schiarirsi per alcuni attestati di stima e fiducia che il Governo Trump ha mostrato nei confronti della leadership italiana, la prima a “negoziare” direttamente con gli Stati Uniti rappresentando – seppur senza mandato ufficiale – gli interessi anche del resto dell’Europa.

Il “lunch” alle 18, l’incontro nello Studio Ovale dopo le ore 19, senza una conferenza stampa finale: questo il programma della Casa Bianca, nel quale la Premier Meloni dovrà cercare di porre sul tavolo i tanti dossier aperti, non solo sui dazi commerciali. «La Presidente italiana è una interlocutrice preziosa nella UE», ha fatto sapere un alto dirigente del Governo americano con le agenzie appena pochi minuti prima dell’arrivo di Giorgia Meloni. «She’s a great person», l’ha accolta così Trump abbracciando la leader italiana e confermando un clima molto ben disteso nel bilaterale “osservato” da tutta Europa.

IL PIANO MELONI SU ENERGIA, DAZI E UCRAINA: “PRONTI AD INCONTRO CON L’EUROPA”

Esiste una «relazione molto speciale» tra i due politici del momento, continuano le fonti dirette della Casa Bianca in merito al bilaterale aperto questa sera e che proseguirà fino alla giornata di venerdì con la visita del vicepresidente J.D. Vance a Palazzo Chigi. «È una grande leader, sono orgoglioso di averla qui», ha poi detto sempre il Presidente Trump nel primo confronto a favore di telecamere dentro la Casa Bianca, «ha fatto un ottimo lavoro per l’Italia».

Elemento non da poco quanto filtra dall’amministrazione Trump in merito all’evoluzione del dialogo non solo tra Italia e USA ma tra la stessa Unione Europea e la Casa Bianca: «dopo l’incontro con Meloni speriamo avanzi il dialogo anche con l’Europa». La stessa Presidente del Consiglio ha spiegato davanti a Trump e Vance di voler rafforzare entrambe le rive dell’Atlantico, sia lato americano che appunto europeo.

Energia con l’acquisto di gas americano, la ricostruzione dell’Ucraina – dove secondo gli Stati Uniti vi sarebbe un grosso ruolo che l’Italia può compiere nell’immediato post-tregua – e poi ancora i dazi a zero, per non parlare dello sforzo che Roma può compiere per raggiungere il 2% di spese alla NATO. Come ha detto sempre Meloni, l’evento di oggi è utile anche per avviare il programma di un prossimo incontro in Italia direttamente con il Presidente americano, ma soprattutto – aggiunge – «vorremmo organizzare un incontro con l’Europa».

La possibile soluzione è quella di trovarsi a metà strada sul fronte commerciale per il futuro dei dazi: «non sono favorevole al nazionalismo occidentale ma entrambi possiamo uscire più forti», ha detto ancora Giorgia Meloni nel dialogo con l’omologo americano. Al di là dell’ottimo rapporto mostrato tra i due, la notizia del giorno è l’apertura di Trump alla possibilità di un accordo globale sui dazi con l’Unione Europea, «non avremo alcun problema a firmarlo», ha aggiunto il Presidente davanti alla mossa diplomatica del Governo italiano.