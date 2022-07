Trump: “Biden ha demenza senile, non il Covid”/ “Andrà in Rsa. Elezioni? Truccate”

BIDEN NUOVAMENTE POSITIVO AL COVID: COSA DICE IL MEDICO

In termine medico si chiama “rebound”: dopo essere risultato negativo al test Covid dallo scorso martedì, nel weekend arriva la novità del Presidente Usa Joe Biden nuovamente positivo al Sars-CoV-2. Lo ha reso noto la Casa Bianca sabato sera, diffondendo una nota del medico personale Kevin O’Connor: «Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è ancora positivo al Covid e continua a stare bene». Questo non ha allontanato le polemiche in merito alle condizioni di salute – non solo in merito al coronavirus – del leader Dem: il suo sfidante alle Elezioni 2020 Donald Trump lo accusa di soffrire di profonda demenza senile, il che sarebbe all’origine delle numerose gaffe prodotte in serie da quando è in sella come Presidente degli States.

«È un fatto non sorprendente che il presidente sia ancora positivo al Covid» ha ribadito ancora il medico personale di Biden, sottolineando che «sta bene e continuerà a rimanere in stretto isolamento». L’effetto “rebound”, letteralmente rimbalzo, della positività è stato osservato in «una piccola percentuale in pazienti sottoposti, come Biden, alla cura antivirale», prosegue il dottor Kevin O’Connor. Il presidente non presenta di nuovo sintomi «e si sente bene» aggiunge il medico, sottolineando quindi che per il momento non si riprenderà la terapia ma proseguirà nell’isolamento con mascherina FFP2. La Casa Bianca ha poi sottolineato in chiusura di nota come lo steso Biden prosegue «a lavorare per il bene del popolo americano».

DONALD TRUMP ATTACCA ANCORA BIDEN: “HA LA DEMENZA SENILE”

Velenosa la replica dell’ex Presidente repubblicano alla notizia della re-infezione al Covid del suo sfidante alle Elezioni due anni fa: sul proprio social media “Truth”, Donald Trump sottolinea come «I dottori hanno sbagliato la diagnosi. Biden non ha di nuovo il Covid, altrimenti detto il virus della Cina, bensì la demenza senile». Le schermaglie tra Trump e Biden proseguono dunque dopo che per entrambi è stata confermata la personale intenzione di correre da candidati anche alle prossime Elezioni Presidenziali nel 2024, al netto della non “bassissima” età di entrambi.

«Joe sta pensando di trasferirsi part time in una di quelle belle case di riposo del Wisconsin dove quasi il 100% dei residenti, miracolosamente e per la prima volta nella storia, hanno avuto la forza e l’energia di votare, anche se quei voti sono stati espressi illegalmente», attacca con durezza l’ex leader Gop, chiosando con un sarcastico «guarisci presto Joe!» e ribadendo così nuovamente l’accusa di frode elettorale per le Elezioni perse nel 2020, sulle quali tra l’altro prosegue l’indagine per l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 (dove tra l’altro il Dipartimento di Giustizia indaga proprio contro la condotta di Donald Trump).











