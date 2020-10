Trump, Biden: prossimo dibattito virtuale/ Tycoon dice no: “Non perdo il mio tempo”

Il secondo atteso dibattito fra Donald Trump e Joe Biden, i due sfidanti per le presidenziali Usa del prossimo mese, si terrà virtualmente. Tutta colpa del coronavirus, come ha spiegato la Commissione sui dibattiti presidenziali, e soprattutto, del fatto che il presidente degli Stati Uniti è stato contagiato dal covid così come la moglie e un’altra decina di persone alla Casa Bianca. Peccato però che la “town hall” virtuale, che si dovrebbe tenere il 15 ottobre, ha fatto storcere il naso a Trump, che ha già fatto sapere di non volervi partecipare. “Se sarà virtuale, non parteciperò”, ha spiegato il Commander in chief, che poi, parlando al telefono con Fox News, ha aggiunto: “Mi sento benissimo, non sono contagioso. Mi sento perfettamente, non penso di essere contagioso. Per noi non è accettabile”, il dibattito virtuale, accusando la commissione organizzatrice del dibattito di voler in qualche modo “proteggere” il candidato democratico Biden.

TRUMP E BIDEN, DIBATTITO ONLINE. IL TYCOON: “NULLA A CHE VEDERE CON UN VERO DIBATTITO”

E ancora: “Non sprecherò il mio tempo in un dibattito virtuale. Questo non ha nulla a che fare con quello che dovrebbe essere un dibattito. Si sta seduti dietro un computer e si parla, è questo un dibattito? Ridicolo. E poi possono tagliarti ogni volta che vogliono”. Il presidente se l’è presa anche con il moderatore scelto per il dibattito, leggasi Steve Scully di C-Span “Non è mai stato un ‘Trumper'”. A rincarare la dose ci ha pensato lo staff dello stesso Trump, che ha parlato di decisione patetica: “La decisione unilaterale della commissione di cancellare il dibattito in persona è patetica”, una “triste scusa per salvare Joe Biden”. Lo stesso staff ha fatto sapere che invece del dibattito virtuale il presidente degli Stati Uniti in carica terrà “un comizio”. Ennesima polemica a pochi giorni dal voto, intanto i sondaggi danno Joe Biden vincitore a mani basse: ma anche quattro anni fa la Clinton veniva indicata come vincitrice “facile”…



© RIPRODUZIONE RISERVATA