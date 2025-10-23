Trump annulla (per ora) l'incontro con Putin e annuncia sanzioni USA al petrolio russo: Zelensky e Von der Leyen esultano, ma resta il no ai Tomahawk

TRUMP “SBOTTA” CON PUTIN: “ECCO PERCHÈ HO CANCELLATO L’INCONTRO”. E PARTONO NUIVE SANZIONI SUL PETROLIO

Niente missili all’Ucraina, ma sanzioni alla Russia questo sì: il tentativo di arrivare ad un incontro nel breve con Vladimir Putin è naufragato ufficialmente, dopo i tentennamenti degli ultimi giorni, con il Presidente USA Donald Trump che ieri sera alla Casa Bianca (nel vertice con il Segretario generale della NATO Rutte) è stato molto netto. «Ho cancellato io l’incontro con Putin, non saremmo arrivati dove speravo», e per questo il bilaterale con il Presidente russo verrà spostato più avanti. Nessun annullamento “definitivo”, ma solo il segnale che le distanze tra Washington e Mosca sulla guerra in Ucraina rimangono ancora lontane.

TURCHIA/ "Allineato con gli USA, lontano da Netanyahu: gli equilibrismi di Erdogan tra Hamas e Israele"

Mentre in Ungheria il Premier Viktor Orban “replica” alle polemiche sollevate dall’Europa per il ruolo di mediazione che Budapest avrebbe potuto avere tra Putin e Trump – in quanto quella era la sede annunciata dal tycoon sul possibile incontro con l’omologo russo – sottolineando che «non moriremo per l’Ucraina e non manderemo i nostri figli al macello per ordine di Bruxelles, ecco dagli States viene per ora chiusa l’ipotesi di un vertice imminente con il Cremlino.

SCENARIO/ Gaza e Cisgiordania, ecco il piano di Israele (e ambienti Usa) per annettere nuovi territori

Trump non cede all’idea di incontrare Putin, ma prova a passare alle “maniere forti” invocando nuove sanzioni contro Mosca: «dopo aver rifiutato di porre fine ad una guerra senza senso», spiega il Presidente americano a fianco del n.1 NATO annunciando il pacchetto di sanzioni contro i giganti dell’energetica russa Lukoil e Rosneft. «Sono tra le più ingenti che abbiamo mai imposto alla Russia», ed era il momento giusto di annunciarlo viste le richieste di Ucraina e degli alleati UE riuniti oggi e domani nel Consiglio Europeo e nel vertice dei Volenterosi.

I PIANI DI TRUMP/ "Sanzioni alla Russia, agenzia anti-Deep State: per 'vincere' non può avere nemici in Usa"

ZELENSKY ESULTA: “BENE SANZIONI, SERVE FARE PRESSIONI ALLA RUSSIA PER IL CESSATE IL FUOCO”. OGGI CONSIGLIO UE

È proprio nella riunione di Bruxelles che verrà deciso il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con il fondamentale ritiro del veto della Slovacchia che apre le strade all’approvazione “comoda” durante il Consiglio Europeo: l’attacco economico al petrolio russo da parte di Trump e gli asset messi a rischio dalle sanzioni UE, la mossa della NATO è quella di premere forte sul campo economico per costringere Putin a rivedere il suo “niet” al cessate il fuoco immediato, motivo scatenante l’annullamento del vertice di Budapest tra i due Presidenti delle superpotenze mondiali.

Von der Leyen e Zelensky esultano all’annuncio di Trump dalla Casa Bianca, sottolineando come la decisione (annunciata loro dalla telefonata del Segretario al Tesoro USA Bessent) sulle sanzioni al petrolio russo sono un modo giusto «di pressare l’aggressore», e si uniscono al pacchetto di decisioni europee contro il comune nemico. «Per Putin ora sarà più difficile finanziare la guerra», spiega l’Alto Rappresentante della Politica Estera UE Kaja Kallas, invocando il «grande giorno per l’Europa e l’Ucraina» con l’adozione del nuovo pacchetto di sanzioni.

Il Presidente ucraino ringrazia l’omologo americano, ritenendo che ora il cessate il fuoco per la Russia potrebbe essere più vicino e che Kiev è disposta a partire nei negoziati proprio congelando gli attuali confini di guerra. Resta il nodo scoperto dei missili a lungo raggio, con la Casa Bianca che ancora smentisce le richieste di Kiev e con lo stesso Trump fa sapere come «Ci vuole un anno per imparare a usare i Tomahawk. Gli ucraini non possono farlo». Al momento, garantisce il tycoon, l’unico modo per usare quei missili sarebbe il lancio diretto degli USA, «ma noi non intendiamo farlo».