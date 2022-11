Trump candidato Elezioni Usa 2024, oggi l’annuncio?/ Caos GOP, insidia DeSantis

DONALD TRUMP SI CANDIDA ALLE ELEZIONI PRESIDENZIALI USA 2024: OGGI IL POSSIBILE ANNUNCIO

L’annuncio di oggi da Mar-a-Lago di Donald Trump – che dovrebbe lanciare la sua candidatura ufficiale alle Elezioni Presidenziali 2024 – avrebbe dovuto essere il climax perfetto dopo la larga vittoria alle Elezioni Midterm Usa 2022: e invece le parole che pronuncerà il leader repubblicano vengono di fatto ridimensionate dalla vittoria a metà del GOP che dovrebbe sì guidare la Camera nei prossimi due anni ma non è riuscito a togliere a Biden il Senato. Non solo, i candidati più smaccatamente filo-Trump sono quasi tutti caduti nella sfida diretta contro i rivali Dem, suscitando non poche polemiche interne al Partito Repubblica che per la prima volta dal 2015 non considera più Donald Trump come l’unica vera opzione per la guida del GOP verso la Casa Bianca.

INCONTRO BIDEN-XI/ "La Cina non rinuncia a Taiwan, l'America deve accontentarsi"

Al netto della situazione emersa dopo il Midterm, con le tensioni presenti interne al Partito, Donald Trump dovrebbe comunque lanciare la sua candidatura alle Presidenziali 2024: lo ha confermato lo scorso 12 novembre il suo consigliere Jason Miller intervenendo su “War Room”, il podcast di Steve Bannon. «Il presidente Trump annuncerà martedì la sua candidatura. Sarà un annuncio molto professionale: naturalmente si candiderà», spiega il consulente rispondendo alle tante critiche piovute su Trump dopo la semi-vittoria alle Elezioni di metà mandato. L’annuncio da Mar-a-Lago avverrà in giornata anche se ancora manca l’ufficializzazione dell’orario e la modalità della comunicazione: in Florida, lo ricordiamo, il fuso orario è sei ore prima dell’Italia.

TERZA GUERRA MONDIALE, VERTICE CIA-RUSSIA “NO NUCLEARE”/ Risoluzione Onu contro Putin

CAOS GOP: TRUMP CANDIDATO, MA POTREBBE ESSERCI PARTITA CON DESANTIS (E FORSE SCOTT)

«Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago»: lo aveva detto prima delle Elezioni di Midterm in un comizio dall’Ohio l’ex Presidente Usa Donald Trump, mostrando i sondaggi tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca. Trump era effettivamente dato al 71% contro il 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, con il 7% di Mike Pence e il 4% di Liz Cheney: la folla gridava “Altri 4 anni, altri 4 anni!” E Trump confermava l’entità “clamorosa” del suo annuncio del 15 novembre. Sembra passata un’eternità e invece era solo l’8 novembre scorso, prima cioè che il Senato rimanesse in mano a Biden e sopratutto prima che la vittoria di Ron DeSantis in Florida oscurasse il sorpasso Repubblicano alla Camera contro i Dem. Le parole usate oggi dall’ex governatore del New Jersey Chris Christie, in passato alleato con Trump, sono le più dure usate all’interno del GOP contro l’ex Presidente: «Con lui abbiamo perso le midterm del 2018. Abbiamo perso le elezioni del 2020. Abbiamo perso nel 2021 le suppletive in Georgia e in questo 2022 subiamo un’emorragia di governatori, non otteniamo alla Camera i seggi che pensavamo di conquistare e non vinceremo nemmeno al Senato nonostante i democratici abbiano un presidente che ha appena un 41% di indice di gradimento. C’è solo una persona da biasimare per tutto ciò: il nostro ex presidente».

USA vs CINA/ Le scelte di Washington rischiano di spaccare l'Europa

Semi-mollato anche dalla stampa conservatrice di Fox News (che punta decisamente su Ron DeSantis), il post-Midterm non è il periodo migliore a livello politico per Donald Trump che non sembra però convincersi nel fare un passo indietro prima delle Presidenziali 2024. O almeno, non per il momento: nel 2020 le Primarie GOP non furono di fatto neanche iniziate, con la riconferma di Donald Trump al possibile secondo mandato. Nel 2024 la situazione sarà invece diversa, specie perché anche nel campo Dem i piani non sono ancora chiarissimi per il mandato 2024-2028: sempre più voci, fino ad oggi silenziose in casa Rep, spingono per lanciare DeSantis e non Trump prendendo spunto proprio dall’esito degli elettori americani nel Midterm. «È colpa di Mitch McConnell. Spendere soldi per sconfiggere i grandi candidati repubblicani invece di sostenere Blake Masters e altri è stato un grosso errore. Dare 4 trilioni di dollari alla sinistra radicale per il New Deal Green, non per le infrastrutture, è stato un errore ancora più grande. Ha fatto saltare i Midterm e tutti disprezzano lui e la sua altrimenti adorabile moglie, Coco Chow!», è la posizione espressa da Trump sul suo social network (Truth) attaccando il leader della minoranza GOP al Senato, Mitch McConnell. Come possibile outsider tra i Repubblicani scalcia anche il senatore appena rieletto in Carolina del Sud, l’unico rep afro-americano Tim Scott: «spero mio nonno viva abbastanza per vedere un altro uomo di colore alla Casa Bianca. Ma stavolta un repubblicano. Perché in America tutto è possibile», ha detto il senatore rieletto al Midterm. A pesare infine sulla candidatura di Trump alle Elezioni Usa potrebbe incidere anche l’incognita della Commissione 6 gennaio che ha convocato l’ex Presidente a testimoniare per l’assalto al Congresso di due anni fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA