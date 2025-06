Donald Trump è in cerca di nuovi accordi con i paesi balcanici per il trasferimento degli immigrati espulsi e deportati dagli Stati Uniti. Il quotidiano Bloomberg ha anticipato un possibile contratto che il presidente potrebbe presto stipulare con la Serbia, che diventerebbe così una delle mete designate per l’accoglienza, in particolare di persone provenienti proprio dallo stesso paese d’origine, anche se non è ancora chiaro se sia già stata raggiunta o meno una intesa e quali sono le condizioni. Altre trattative inoltre sarebbero in corso tra la Casa Bianca la Moldavia, e il Kosovo, come aveva rivelato il Wall Street Journal, parlando proprio delle soluzioni che l’amministrazione statunitense sta cercando di trovare per la sistemazione dei deportati, dopo aver già concluso il trattato di alleanza con El Salvador, che aveva già accettato 200 detenuti venezuelani.

Nelle anticipazioni del giornale inoltre viene evidenziato il particolare rapporto di cooperazione tra la famiglia Trump e la Serbia, che nell’ultimo periodo si è rafforzato grazie alle visite di Donald Jr, che in diverse occasioni ha incontrato il presidente Vucic, in veste di direttore esecutivo della Trump organization in cerca di nuove collaborazioni commerciali.

L’amministrazione Trump ha intenzione di aumentare la pressione sui paesi balcanici in vista di nuovi accordi per la deportazione dei migranti, lo ha rivelato Bloomberg citando fonti a conoscenza della questione, e sottolineando come un eventuale contratto che potrebbe arrivare presto con la Serbia, possa rappresentare un primo modello di questa collaborazione, raggiunta anche grazie all’amicizia che lega da tempo la famiglia Trump con il presidente Vucic, legato anche al movimento MAGA.

La strategia rientrerebbe in una operazione più ampia, che la Casa Bianca sta portando avanti nell’ambito delle nuove decisioni in materia migratoria, anche se queste misure sono attualmente contestate da molti tribunali statunitensi. Il giornale ha ricordato poi che, sebbene controversi, provvedimenti di questo tipo non sono una novità attualmente, parlando proprio del caso Italia-Albania, che Trump potrebbe prendere come esempio, invocando però una legge differente che in Usa può essere applicata solo in tempo di guerra perchè prevede il respingimento di soggetti appartenenti a nazioni che minacciano una invasione o una “incursione predatoria”.