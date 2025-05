Durante un evento della Commissione Make America Healthy Again (MAHA), il presidente americano Donald Trump ha posto nuovamente l’attenzione su teorie controverse e prive di fondamento sul piano scientifico riguardo l’autismo, sostenendo che l’aumento delle diagnosi negli Stati Uniti sarebbe il risultato di “fattori esterni e artificiali” e – secondo le sue parole – i casi sarebbero passati da 1 su 10.000 a 1 su 31, descrivendo questa progressione come terribile e attribuendola a un presunto intervento umano.

Ma i dati ufficiali dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) smentiscono queste affermazioni: nel 2000 la prevalenza era di 1 su 150 bambini, mentre nel 2023 è salita a 1 su 36 (un aumento che gli esperti collegano a criteri diagnostici più precisi, a una maggiore consapevolezza pubblica e a strumenti di screening più sofisticati).

A fianco di Trump era presente anche Robert F. Kennedy Jr., segretario alla Salute e noto per le sue posizioni anti-vacciniste, il quale ha ribadito l’ipotesi – già smentita da anni di ricerche – di un legame tra vaccini e autismo, nonostante la comunità scientifica abbia dimostrato l’infondatezza questa corrispondenza; il rapporto presentato dalla MAHA – un documento di 69 pagine – elenca come possibili fattori di rischio gli alimenti ultraprocessati, i pesticidi, gli additivi chimici e quella che definisce un’”eccessiva medicalizzazione”, il tutto, però, senza includere fonti scientifiche autorevoli.

Tra le proposte avanzate nel documento appaiono un rafforzamento dei controlli sui vaccini pediatrici e la graduale eliminazione di otto coloranti alimentari – una posizione coerente con la retorica anti-establishment di Trump – che accusa le grandi industrie di aver “catturato il sistema sanitario”.

Trump e i sostenitori delle cure pericolose: biossido di cloro come rimedio per gli agenti patogeni

Le polemiche hanno preso piede quando l’amministrazione Trump ha annunciato la Truth Seeker Conference, prevista al Trump National Doral di Miami, un evento che ospiterà Andrea Kalcker, sostenitore del biossido di cloro – una sostanza nota come candeggina industriale – promosso come rimedio miracoloso contro autismo, cancro e Covid; Kalcker, che commercializza il composto sotto il nome CDS, afferma che il prodotto sarebbe in grado di eliminare gli agenti patogeni responsabili di queste malattie, ignorando però gli avvertimenti della comunità medica sui gravi rischi per la salute umana.

La decisione di Trump di aprire le porte della conferenza a questi personaggi ha riacceso il ricordo delle sue dichiarazioni del 2020, quando suggerì di iniettare disinfettanti per combattere il Covid (dichiarazioni che provocarono un’ondata di intossicazioni in tutto il Paese); oggi, il presidente definisce il biossido di cloro una scoperta “sorprendente e incoraggiante”, un’affermazione che contrasta con le condanne esplicite di numerosi scienziati internazionali e con le morti documentate causate dall’assunzione di questa sostanza.

Intanto, il rapporto MAHA continua a ricevere critiche da scienziati e organizzazioni mediche, che ne contestano la totale mancanza di basi e dati sperimentali, ricordando, inoltre, come l’autismo sia una condizione neurodivergente dalle origini complesse e dipendente da innumerevoli fattori, non una “epidemia indotta”, così come sostenuto dal tycoon; inoltre, secondo molti esperti, la retorica anti-scientifica promossa dall’attuale amministrazione rischia di indebolire in modo incontrovertibile la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie e di spingerli verso pratiche pericolose.