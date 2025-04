Nel terzo giorno di rosso delle borse internazionali – compresa quella di Wall Steet – causato dai dazi statunitensi, il presidente USA Donald Trump è tornato a difendere la legittimità e primissimi successi della sua decisione con una serie di post sul suo stesso social Truth; mentre il popolo americano resta leggermente spaventato e poco fiducioso della rapida ripresa dei mercati decantata dal presidente repubblicano ed anche l’istituto JP Morgan ha frenato sulle aspettative di Trump, sottolineando che sia ancora troppo presto per cantare vittoria, specialmente in un momento in cui il rosso è il colore principale sugli schemi delle principali borse mondiali.

"Dazi Usa? Possibile pausa di 90 giorni ma non per la Cina"/ Ma Trump smentisce: "Fake news"

Prima di arrivare al parere di Trump e del CEO di JP Morgan, vale la pena fare un passetto indietro partendo da un interessante sondaggio condotto dall’emittente CNBC tra un pool di influenti dirigenti aziendali: tra questi più del 60% prevede una recessione economica entro uno (la maggior parte) o due (una quota inferiore al 20%) anni, stimata dal 50% come di entità ‘moderata’; fermo restando che attualmente quasi il 40% di loro ritiene che sia ‘troppo presto’ per definire se le nuove tasse sulle importazioni siano positive o negative – con un altro 40% che le ritiene negative e un ulteriore 10% positive – e che il 30% di loro prevede già tagli al personale entro la fine dell’anno.

Green deal, salute dei consumatori e GDPR/ Le critiche di Trump all'UE alla base dei dazi

JP Morgan frena sui benefici dei dazi di Trump: “L’inflazione arriverà e forse frenerà la crescita”

Al di là dei sondaggi – che è sempre bene precisare che non possono essere considerati indicativi di quella che sarà l’effettiva realtà sociale ed economica degli USA -, possiamo tornare a noi per dire che nella mattinata di oggi Donald Trump con un post condiviso su Truth ha lodato la sua scelta precisando che attualmente “i prezzi del petrolio sono in calo, i tassi di interesse sono in calo, i prezzi dei prodotti sono in calo [e] non c’è inflazione“; sottolineando – in un secondo post – che gli USA “hanno la possibilità di fare qualcosa che avrebbero potuto fare decenni fa”, esortando i cittadini a “non essere deboli o stupidi” e a non farsi prendere “dal panico”.

“Dazi, Italia tratti sola con Trump”/ Tovaglieri (Lega) “contropartita con gas. Von der Leyen tutela Berlino”

Al contempo, del tema dei dazi – ma in forma leggermente collaterale – è tornato anche a parlare Elon Musk che su Twitter ha pubblicato un video di sostegno al libero scambio, dopo aver attaccato (nel corso del fine settimanale) il principale stratega del tycoon Peter Navarro avanzando la speranza che tra USA ed UE si torni ad un azzeramento di tariffe; mentre oggi anche Jamie Dimon – il già citato CEO di JP Morgan – ha frenato sulle speranze del presidente sottolineando che sia troppo presto per comprendere gli effetti a lungo termine dei dazi, ma ipotizzando che in ogni caso “assisteremo a conseguenze inflazionistiche” e che quasi certamente “rallenterà la crescita” in vista di una possibile “recessione”.