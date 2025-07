TRUMP “SPARA A ZERO” SU PUTIN: “GENTILE MA POI BOMBARDA TUTTI. I PATRIOTI LI DIAMO MA A PAGARE SARÀ L’UE”

Tra una celebrazione (sul palco coi giocatori) al Mondiale per Club negli USA e un viaggio di ritorno alla Casa Bianca, il Presidente Donald Trump ha voluto questa notte lanciare un segnale durissimo all’omologo russo Vladimir Putin: mentre infatti l’Europa si interroga sul futuro della difesa interna, assieme ai sostegni mirati per Kiev, i’amministrazione Trump si rivolge direttamente a Mosca, «sono molto deluso da Putin, è gentile ma poi bombarda tutti ogni sera».

Non solo, nel giorno in cui è atteso l’importante annuncio sul prossimo piano di armi USA da inviare all’Ucraina, il Presidente americano anticipa che verranno inclusi anche i missili Patriot (nelle stesse ore negati invece dalla Germania, che dice di averne solo 6 e che non può permettersi ora di consegnarli all’Ucraina, ndr) per provare a fermare Putin nella insensata guerra lunga ormai 3 anni e mezzo. Alla vigilia dell’incontro con il segretario della NATO Mark Rutte, Trump conferma l’intento di fornire equipaggiamenti fondamentali per contrastare l’offensiva delle truppe russe, per la prima volta da quando è insediato alla Casa Bianca.

A sorprendere però è la specifica data dallo stesso leader americano sull’invio dei sistemi missilistici intercettori Patriot: l’invio ci sarà ma il costo complessivo delle forniture «non peseranno sul bilancio degli Stati Uniti», ergo sarà l’UE a dover pagare. Zelensky avrà i missili Patriot, sottolinea Trump, in quanto «ne hanno bisogno per proteggersi, ma per questo paga l’Unione europea. Noi non paghiamo nulla, ma li invieremo».

IN GIORNATA L’ANNUNCIO DEL NUOVO PIANO DI ARMI USA VERSO L’UCRAINA: L’ARRIVO DELL’INVIATO KELLOGG A KIEV

Secondo diversi analisti contattati in queste ore Oltre Oceano, oltre al piano di armi da inviare all’Ucraina, al centro della dichiarazione che farà Donald Trump nelle prossime ore vi sarebbe anche possibili nuove sanzioni da comminare alla Russia come esito della “delusione” politica e diplomatica manifestata dalle mancate risposte del Cremlino in questi mesi. Il pacchetto armi americane rientrerebbe in un contesto più ampio in cui la NATO è implicata, oltre che incaricata a coprire i costi dei vari armamenti: sul fronte sanzioni invece allo studio vi sarebbe la proposta della senatrice GOP Graham, ovvero un dazio punitivo del 500% contro tutti i Paesi che sostengono Mosca.

Dal Cremlino è il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, che fa sapere agli Stati Uniti come sia necessario continuare a negoziare, e che il problema dell’intera vicenda è rappresentato da Kiev che invece «prende tempo per recuperare armi e aiuti nel conflitto». Per la Russia resta ancora oggi al centro delle trattative l’attività dell’inviato speciale Keith Kellogg, anche se le prossime mediazioni sono principalmente legate alla controparte ucraina, visto il viaggio tenuto oggi nella capitale Kiev.

«Abbiamo discusso del percorso verso la pace e di cosa possiamo fare concretamente per avvicinarla», ha scritto su X il Presidente ucraino Zelensky dopo aver incontrato in mattinata l’inviato di Trump, a poche ore dall’annuncio su Patriot, armi e possibili sanzioni. Per il leader ucraino, impegnato tra l’altro in un complicato rimpasto di Governo con la promozione della ministra dell’Economia Yulia Svyrydenko nel ruolo del Premier (“silurando” l’uscente Denys Shmyhal, ndr), è solo la leadership americana che può fermare con la forza questa guerra, dato che la Russia non sembra porre fine alle proprie ambizioni.

Su questo punto, un retroscena citato oggi dall’agenzia Axios riporta il colloquio telefonico avvenuto nelle scorse ore tra il Presidente Trump e il leader francese Emmanuel Macron, dove il tycoon avrebbe confidato che ad oggi «Putin vuole prendersi tutto nell’Ucraina orientale», o così avrebbe “inteso” nell’ultima telefonata avvenuta con il Cremlino lo scorso 3 luglio. Il presidente americano è intenzionato ad annunciare il piano per armare l’Ucraina, che includerà l’invio di dotazioni offensive a Kiev come «missili a lungo raggio in grado di raggiungere obiettivi in profondità nel territorio russo, inclusa Mosca», rivela sempre Axios.