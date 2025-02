Donald Trump – anche se la questione dei dazi è una materia molto seria – sembra divertirsi alla grande a giocare a fare il gatto con i topi. Il presidente americano sarà un personaggio antipatico a molti ed imprevedibile per tutti, ma quando si dice che è imparabile vuol dire che segna anche tanti gol e proprio il debutto (presunto) dell’“era dei dazi” lo ha confermato.

SPILLO/ L’importante è azzerare l’Italia, il voto non conta: a cosa serve l’Ue secondo Schlein

Dopo aver gelato infatti tutto il mondo economico annunciandoli come già operativi per Cina, Canada e Messico, ecco che – passati nemmeno due giorni – li ha subito congelati verso gli Stati vicini, almeno per un mese. Un’incertezza, dubbi sulle loro conseguenze? Neanche per idea: con la sola “minaccia dazi” Trump ha già ottenuto gratis quello che voleva.

I DAZI DI TRUMP/ La guerra aperta con la Cina e la minaccia esistenziale per l'Ue

Claudia Sheinbaum che – a dispetto del nome teutonico – è la presidente del Messico, per esempio, dopo aver tuonato al “ricatto” di Trump e minacciato improbabili ritorsioni soprattutto per tenersi buona l’opinione pubblica interna, si è affrettata infatti a confermare l’ immediato invio di 10mila soldati messicani al confine verso gli USA per bloccare i passaggi, il che era esattamente quello che voleva Trump per presidiare meglio la frontiera, ottenendo così in un colpo solo più di quanto ha combinato la coppia Biden-Harris in quattro anni.

Ovviamente il “tira e molla” non potrà continuare all’infinito, ma intanto i passaggi clandestini tra Messico ed USA nel mese di gennaio sono calati del 93% rispetto allo stesso periodo del 2024. Particolari che la stampa italiana – tutta infervorata e biliosa contro Trump – si guarda bene dal pubblicare, ma che negli USA fa notizia.

NETANYAHU DA TRUMP/ "La minaccia di colpire l’Iran è un bluff, un accordo fa comodo a entrambi"

Si delinea così la strategia del tycoon: provocazioni a iosa, botti mediatici e minacce a cielo aperto, in attesa di risultati. Panama, per esempio, ben difficilmente verrà occupata dai marines in assetto di guerra, ma nel frattempo il controllo del Canale (leggi maggiori costi e limiti sul passaggio di navi commerciali cinesi) vedrete che presto verrà ben meglio regolamentato a tutto vantaggio dell’economia USA.

Così come difficilmente verrà assaltata la Groenlandia; magari gli stessi abitanti – che di fatto sono già autonomi – vedranno bene un nuovo regolamento economico privilegiato con gli USA, fermo restando la già oggi teorica sovranità della lontana corona di Danimarca.

Lo stesso vale per il progressista Justin Trudeau in Canada, che ha tenuto nel campo delle “droghe libere, perché danno libertà” atteggiamenti decisamente demagogici e con risultati devastanti e micidiali. Ne scrissi proprio su queste pagine nel giugno 2023 dopo un viaggio a Vancouver dove vidi tanti ragazzi in stato comatoso abbandonati per terra di giorno e in pieno centro, con le siringhe ancora infilate nel braccio.

In nome della “libertà di drogarsi” metà di loro arrivavano dagli USA, dove altri tornavano con la droga in tasca. Mettere un freno al Fentanyl (75mila morti in USA nel 2023, altro che guerre in Iraq o in Vietnam!) e far partecipare di più il Canada alle spese militari per la difesa del Nordamerica (Ottawa contribuisce alla NATO meno dell’Italia) è l’obiettivo di Trump. Insistere per far diventare i canadesi cittadini USA è solo una sparata propagandistica (anche se molti canadesi sarebbero comunque felicissimi di diventare cittadini americani).

Poi c’è l’Europa, dove la confusione è totale e quasi comica, se non fosse tragica. Non c’è più un tema dove la sciupata von der Leyen riesca a tenere insieme la truppa. Energia, green, politica estera, Ucraina, rapporti con la Russia, spese militari, dazi, tassi, debito pubblico…

Non c’è più un tema dove si evidenzi un unitario “spirito europeo” e questo Trump lo sa benissimo, con in testa la voglia di fare una politica della Margherita, tirandosi vicini i Paesi petalo a petalo e facendo più o meno finta di flirtare con tutti e con ciascuno. È in fondo l’atteggiamento tenuto fin qui verso la Gran Bretagna, verso la quale Trump ostenta amicizia o ira a giorni alterni.

Mentre Netanyahu è a Washington (che sia formalmente ricercato dalla Corte Penale Internazionale è un dettaglio, tanto gli USA non la riconoscono), i 27 leader UE – cui si è aggiunto di nuovo, part-time, l’inglese Keir Starmer – parlano di difesa, ma se già pochi sono disposti a tirar fuori altri soldi, il decidere “chi” dovrebbe comunque costruire le nuove armi sta già spaccando il vertice, perché è chiaro che chi vende allora ci guadagna e – se ci sono soldi da spendere – le varie industrie nazionali di armamenti (inglesi compresi) premono per allargare la loro fetta.

Dei dazi si parlerà, la von der Leyen annuncia che “siamo pronti ad efficaci contromisure”, quali ancora non si sa, ma il rischio è che, di fatto, ci sia poco da mettere sul piatto e molto da perdere e che quindi si corra al “si salvi chi può” per non essere solo un petalo di margherita mentre l’inglese Starmer ha già chiarito: “Noi di ritorsioni agli USA non ne faremo”. Appunto.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI