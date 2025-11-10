Trump incontra alla Casa Bianca i presidenti di cinque Paesi dell’Asia centrale. Un colpo alla Cina in una zona strategica per tutto il continente

L’obiettivo è guadagnare punti nei confronti della Cina. E per fare questo Donald Trump ha capito che ha bisogno anche dei Paesi dell’Asia centrale, che geograficamente sono vicini di casa del Dragone. Ecco perché, spiega Rony Hamaui, docente di scienze bancarie all’Università Cattolica di Milano ed esperto di economia e finanza islamica, il presidente USA ha invitato alla Casa Bianca i suoi colleghi di Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan, con i quali ha avuto degli incontri bilaterali ma ha anche riattivato un coordinamento per gestire i rapporti.

DIARIO ARGENTINA/ Gli harakiri di Milei e Macri che rimettono in corsa il peronismo

L’area è considerata molto importante dal punto di vista strategico per le materie prime e per il fatto che costituisce un naturale corridoio di collegamento con l’Europa. Per questo nei colloqui si è parlato di terre rare, ma anche di trasporti.

Trump ha invitato alla Casa Bianca cinque Paesi dell’Asia centrale: un messaggio alla Cina?

SPY FINANZA/ Gli incroci tra bolla AI, shutdown e Qe della Fed

Certamente. Trump ha capito, finalmente, che da solo non ce la può fare, che per sconfiggere la Cina ha bisogno di alleati. L’abbiamo visto anche in Medio Oriente, dove da solo non avrebbe mai potuto raggiungere i risultati che ha raggiunto. Succede in Asia, in Europa, in America Latina. Il suprematismo americano deve fare i conti con la realtà dei fatti, esercitando un soft power verso Paesi rimasti lontani dai radar USA.

Uno degli obiettivi dichiarati degli americani con i Paesi “stan” è di stringere rapporti sulle terre rare. Qual è la politica statunitense sotto questo profilo?

NON SOLO GAZA/ Hezbollah, Linea gialla, Turchia, le nuove braci sotto la cenere della pace

Le materie rare non sono affatto rare, sono presenti in tutti i continenti meno che in Europa, dove ce ne sono pochissime. Gli Stati Uniti erano il principale produttore fino agli anni 80, dopodiché la Cina, con la sua politica industriale, è riuscita ad ottenere quasi il monopolio: controlla il 60-70% dell’estrazione e il 90% della raffinazione. Lo ha fatto con politiche di basso prezzo ed eliminando la concorrenza. Oggi gli Stati Uniti hanno capito che devono attuare una strategia di medio e lungo periodo per recuperare, ma che non possono fare tutto da soli.

In cosa consiste questa strategia?

Si concretizza in due strumenti fondamentali. Il primo è creare riserve strategiche, cioè una domanda stabile. Le terre rare sono ovunque, ma sono difficili da trovare, inquinanti e con prezzi molto volatili, tali da rendere incerti i profitti sugli investimenti. Ci sono aziende anche importanti, private e pubbliche, disposte a investire sia dal punto di vista dell’estrazione che della raffinazione. Per convincerle, Trump – e questo è il secondo strumento – sta cercando di garantire un prezzo prestabilito per molti anni, al fine di assicurare, appunto, la redditività degli investimenti. Per ottenere tutto questo, però, gli USA non possono fare tutto in patria: non basta riaprire le loro miniere.

Quindi?

Stringono accordi con società africane, asiatiche, con l’Australia, che è ricca di terre rare. Ce ne sono tante anche in Brasile. Il problema è che Trump deve condurre battaglie su più fronti (Russia, Cina, Medio Oriente, Sud America), e anche sul fronte interno, che forse è quello che oggi dovrebbe preoccuparlo di più, perché inizia l’anno che porta alle elezioni di Midterm: se non hai i voti in casa è difficile gestire anche la politica estera. Il presidente americano non può dimenticare il fronte asiatico, perché comunque l’Asia oggi è il centro del mondo, dal punto di vista manifatturiero, ma anche per le terre rare e i microchips.

Di tutti i temi trattati con Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan le terre rare hanno la priorità?

Non è un tema cruciale: le terre rare sono un problema che gli USA stanno affrontando su quattro continenti e non su cinque Paesi che non sono tra quelli più ricchi in assoluto da questo punto di vista. I numeri dicono che contano di più il Brasile, il Sudafrica, l’Australia. Ma per Trump quella dell’Asia centrale è comunque una importante zona strategica.

Con i Paesi dell’Asia centrale, allora, quali sono gli obiettivi?

Gli USA avevano un po’ trascurato l’Asia, ma da Obama in poi sono tornati ad occuparsene. La Cina ha sempre dichiarato che considera sua la zona del Pacifico di fronte alle sue coste. E punta a controllarlo: ha appena varato una portaerei da 12-13 miliardi di dollari, prevedendo anche il varo di un’altra nave del genere. Siamo in un’area che nel dopoguerra era stata occupata strategicamente dagli Stati Uniti e che oggi è contesa. Non dimentichiamo poi che l’Asia è continente di potenze nucleari (oltre alla Cina, Pakistan, India, Nord Corea).

L’incontro con questi cinque Paesi asiatici come si colloca in questo contesto?

Si tratta di un’area con una geolocalizzazione molto importante perché si trova tra l’Asia e l’Europa. E possiede materie prime in abbondanza. Il Kazakistan, per esempio, è un importante produttore di petrolio: la maggior parte del petrolio israeliano viene proprio da quell’area. L’Accordo di Abramo firmato con Tel Aviv non fa che saldare un’amicizia che già esisteva. I Paesi dell’Asia centrale ci sembrano lontani e facciamo anche fatica a identificarli, però in uno scacchiere multipolare contano.

Come reagirà la Cina a questo attivismo americano ai suoi confini?

La Cina in questi anni ha tentato di costruire relazioni in tutti i continenti. Ha avuto i suoi problemi anche con gli Stati confinanti, ma con il tempo sta cercando di ricucire. Con questi Paesi ha buoni rapporti: ricordiamoci che la via della Seta passa di lì. Sono nazioni che stanno in equilibrio tra USA e Cina. Non so se la parola neutralità sia quella giusta per definire la loro posizione, ma di certo mantengono rapporti da una parte e dall’altra.

Gli USA si sono appoggiati anche ai Paesi arabi e islamici per ottenere un accordo a Gaza, ora si rivolgono ad altri Stati in cui è prevalente la religione musulmana: c’è un nuovo atteggiamento nei confronti del mondo islamico?

In patria i musulmani sono migranti e per Trump da questo punto di vista possono costituire un problema. All’estero, invece, non ha nessuna difficoltà a stringere rapporti con loro: come alleati, anche per gli affari, vanno benissimo. La religione da questo punto di vista non gli interessa molto.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI