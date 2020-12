Trump e Pence si vaccinano oggi?/ “Priorità per assicurare continuità di governo”

Comincia oggi negli Stati Uniti la campagna di vaccinazione di massa contro Covid-19. Lo hanno annunciato alcuni funzionari dopo il via libera del governo alla distribuzione del vaccino realizzato da Pfizer-Biontech. I mezzi delle compagnie di spedizione Ups e FedEx, incaricate di consegnare il vaccino a quasi 150 centri di distribuzione in tutti gli stati Usa, sono partiti, come annunciato dal generale dell’esercito Gustave Perne dell’operazione Warp Speed, il programma di sviluppo del vaccino dell’amministrazione Trump. Invece domani riceveranno le spedizioni altri 425 siti, i restanti 66 mercoledì. Oggi potrebbe essere vaccinato lo stesso presidente statunitense Donald Trump insieme alle altre alte cariche dello Stato, tra cui il vicepresidente Mike Pence. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, ciò rientra nell’ambito di un piano per assicurare la continuità del governo in piena pandemia. Le vaccinazioni saranno scaglionate nell’arco di dieci giorni e i membri dello staff della Casa Bianca saranno tra i primi ad essere vaccinati.

TRUMP POTREBBE VACCINARSI OGGI. E BIDEN?

Anche Reuters ha confermato la notizia della vaccinazione di Donald Trump e Mike Pence insieme ad altri alti funzionari Usa. Riceveranno il vaccino anti Covid a partire da oggi, lunedì 14 dicembre. La stessa fonte ha spiegato che il personale essenziale della Casa Bianca e alcuni funzionari di tutti e tre i rami del governo devono essere vaccinati entro i prossimi 10 giorni. Non è chiaro se Trump otterrà subito il vaccino, visto che ha già contratto il coronavirus da cui peraltro è guarito. Così come non è chiaro se il presidente eletto Joe Biden, il vicepresidente eletto Kamala Harris e altri membri del team di transizione di Biden rientrino in questo piano. John Ullyot, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha spiegato che gli alti funzionari del ramo esecutivo, del Congresso e della magistratura riceveranno il vaccino in linea con un protocollo volto a garantire che il governo possa continuare ad operare durante la pandemia. A scanso di equivoci e polemiche, è stato reso noto che la “Politica di continuità nazionale” è stata istituita nel luglio 2016 dall’amministrazione Obama.



