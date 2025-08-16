Cosa si sono detti Trump e Zelensky dopo l'incontro tra il presidente Usa e Putin: dalla minaccia della Russia sul Donbass alla proposta italiana

Donald Trump non sostiene più il cessate il fuoco: spetta al presidente ucraino Volodymyr Zelensky lavorare per la pace con la Russia. A svelare il retroscena è Axios, che ha fornito diversi dettagli in merito all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e l’omologo russo Vladimir Putin e quello, all’orizzonte, alla Casa Bianca con Zelensky. Quest’ultimo si preannuncia difficile, perché ora le condizioni sembrano essere altamente sfavorevoli per l’Ucraina.

Vertice Trump-Putin in Alaska: come è andato e cosa può succedere/ Zelensky in USA: “ok trilaterale di pace”

Il vertice è stato annunciato dopo una telefonata che ha coinvolto diversi leader della NATO, durata più di un’ora e mezza: «Non è stato facile», ha dichiarato una fonte direttamente informata ad Axios. La telefonata con Zelensky sarebbe avvenuta dall’Air Force One, mentre Trump tornava a Washington dall’Alaska.

AFFARI TRUMP-PUTIN/ Tra gas, petrolio e Cina l'Ue finisce in un "vicolo cieco"

Alla telefonata avrebbero partecipato anche il segretario di Stato USA Marco Rubio e l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, che erano presenti all’incontro tra Trump e Putin. Prima hanno parlato con Zelensky per un’ora, poi si sono uniti alla conversazione i leader di Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Finlandia, NATO e Commissione UE per un’altra mezz’ora.

La fonte di Axios ha riferito che Trump avrebbe detto di non volere una tregua, preferendo un accordo globale per porre fine alla guerra, approccio esattamente opposto a quello inizialmente sostenuto dal presidente americano. Ma Zelensky è stato categorico nell’affermare che, prima dei colloqui di pace, deve esserci un cessate il fuoco.

SPY FINANZA/ La "fase due" del salvataggio Usa sta per entrare nel vivo

LA RETROMARCIA DI TRUMP SULLA TREGUA

Il New York Times sottolinea che questa nuova dinamica gioca a favore della Russia, la quale ha la possibilità di proseguire le operazioni militari mentre si discute una possibile intesa complessiva.

Trump avrebbe riferito a Zelensky che Putin gli aveva confidato di considerare significativi i progressi russi sul campo di battaglia e che, se lo avesse voluto, Mosca sarebbe stata in grado di prendere l’intera regione di Donetsk e altre aree coinvolte nei combattimenti.

Zelensky, però, ha contestato questa visione, accusando Putin di fornire una lettura distorta dell’andamento del fronte.

LA QUESTIONE TERRITORIALE

In un colloquio telefonico, Witkoff avrebbe esposto a Zelensky e ai Paesi alleati la prospettiva del leader del Cremlino sulla questione territoriale, illustrando le possibili concessioni che Mosca sarebbe disposta a considerare.

Una fonte citata da Axios ha spiegato che, a fronte della cessione di quei territori, Putin sarebbe pronto a interrompere la guerra e a impegnarsi a non occupare ulteriori zone dell’Ucraina né a minacciare altri Stati.

Quanto a Trump, in un’intervista rilasciata a Fox News, ha affermato di condividere in larga misura la posizione di Putin, pur sottolineando di non essere in sintonia su ogni punto.

Ha aggiunto che adesso «tocca al presidente Zelensky chiudere l’intesa». Zelensky, dal canto suo, ha confermato la disponibilità a impegnarsi «con tutte le forze per arrivare alla pace» e ha espresso apertura verso un incontro trilaterale.

IL NODO DELLE GARANZIE DI SICUREZZA

Inoltre, ritiene fondamentale il coinvolgimento dell’Europa «in ogni fase, per garantire insieme agli USA garanzie di sicurezza affidabili».

A tal riguardo, stando alle indiscrezioni riportate dalla CNN, che ha come fonte un funzionario europeo, si è discusso anche di questo, ma i dettagli precisi non sono chiari, così come non sono chiare le modalità di attuazione di queste garanzie. Se Trump non intende impiegare mezzi e risorse statunitensi a sostegno dell’Ucraina, l’Europa potrebbe farsi avanti con una coalizione di Paesi «volenterosi».

A richiamare l’attenzione su questo scenario è stata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha definito un «punto decisivo» per impedire nuove offensive russe e scongiurare l’apertura di ulteriori conflitti. Meloni ha inoltre osservato che l’ex presidente americano avrebbe ripreso proprio dall’Italia l’idea delle garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 della NATO. Domani è prevista, comunque, una riunione della Coalizione dei Volenterosi a cui parteciperà anche la premier Meloni, in vista del viaggio di Zelensky a Washington.