Trump avvisa Putin: “gravi conseguenze se la Russia non ferma la guerra". Le posizioni di Ucraina, UE e Mosca: come si prepara il vertice in Alaska

“OTTIMA CALL COI LEADER UE, COSÌ RIPORTEREMO LA PACE IN EUROPA”: COSA HANNO DETTO TRUMP E VANCE IN VISTA DEL VERTICE IN ALASKA

«Una call da 10»: così il Presidente USA Donald Trump commenta, nell’evento al Kennedy Center questo pomeriggio, il pre-vertice in video conferenza tenuto stamane (ora americana) con il leader dell’Ucraina Zelensky e i capi di Governo UE riuniti da remoto nell’asse dei “volenterosi”. Una video-call che alla vigilia preoccupava i vari sherpa diplomatici viste le parole di fuoco dello stesso Presidente ucraino contro il vertice in Alaska di venerdì 15 agosto 2025 fra Putin e Trump («è la vittoria della Russia»), ma che invece ha visto una generale unione di intenti fra Unione Europea e Stati Uniti.

«Trump vuole l’accordo», sottolineano i leader UE, confortati dalla nota della Casa Bianca che parla dell’ottimo lavoro con i politici europei, «vogliamo tutti la pace in Ucraina»: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato nel comunicato di Palazzo Chigi come gli sforzi degli Stati Uniti sono stimabili e positivi, vi è una rinnovata «capacità di dialogo che l’Occidente sta dimostrando di fronte a una sfida fondamentale per la sicurezza e la difesa del diritto internazionale».

Da Merz a Macron fino a Meloni e Trump, il dialogo tra “volenterosi” a sostegno dell’Ucraina, a due giorni dal summit atteso in Alaska, pone un punto fermo: la trattativa per la pace non potrà decidere nulla senza il via libera ucraino, tanto che gli USA stanno cercando già una sede per il vertice trilaterale fra Putin, Zelensky e Trump per mettere nero su bianco l’eventuale negoziato. Con l’UE che ha fissato nuove sanzioni contro Mosca qualora non arrivasse una pace imminente, la novità è che anche dagli USA il tono è perentorio sul Cremlino: «saranno conseguenze gravi quelle che arriverebbero se Putin non fermerà la guerra dopo il vertice nella base di Anchorage».

IL RETROSCENA SULLA BASE IN ALASKA: TRUMP NON VOLEVA MA…

Trump ha poi aggiunto sempre dal Kennedy Center che nel caso il vertice in Alaska si delineasse bene, sarà subito organizzato un ulteriore incontro trilaterale con i due contendenti della guerra in corso da oltre tre anni e mezzo. Ottimista nel rapporto con l’Europa e l’Ucraina, molto più cauto nel definire l’evoluzione del difficile dialogo con la Russia: il Presidente USA, oltre a minacciare conseguenze gravi (sanzioni sempre più dure, ndr) in caso di fallimento dei negoziati, ammette di aver avuto ottimi colloqui con Putin ma senza ancora avere il potere di «convincerlo a non colpire i civili in Ucraina».

Commentando la video call con Zelensky e l’UE, il vicepresidente Vance – presente dallo Studio Ovale con Trump – ha fatto sapere come l’America si propone la missione di «riportare di nuovo la pace in Europa», e nel commentare questa conferenza parlando con alcuni soldati americani in una base in Inghilterra, «per portare la pace serve avere un’ottima aeronautica e un ottimo esercito per poterla sostenere la pace».

Se Zelensky fa sapere nella conferenza stampa a Berlino con Merz dopo la videocall con i volenterosi e Trump che ogni possibile accordo «non può essere fatto senza di noi», è dalla Russia che permangono le medesime richieste poste già un anno fa nelle prime “dichiarazioni di pace” prodotte dal Cremlino: l’intero Donbass (con anche la parte del Donetsk ancora in mano a Kiev), il riconoscimento mondiale della Crimea come territorio russo e il ritiro dell’esercito ucraino senza l’ingresso nella NATO.

Secondo i media americani, citando fonti della Casa Bianca, vi sarebbe un retroscena circa il prossimo vertice in Alaska: Trump avrebbe voluto evitare di convocare il summit nella base militare USA Elmendorf-Richardson proprio per evitare di dare l’immagine di “accoglienza” del Presidente russo su patria americana.

Ma le città europee erano escluse per il mandato di cattura CPI contro il leader del Cremlino, e un altro lungo viaggio in Medio Oriente per le sedi di Qatar, Arabia o Emirati venivano esclusi dalla stessa Casa Bianca. L’opzione rimasta era Budapest da Viktor Orban, ma è a quel punto che – a sorpresa – Mosca ha scelto il territorio americano: il luogo di Anchorage è invece dipeso dall’assoluta sicurezza che necessita un summit del genere, un’area super militarizzata e punto di contatto in passato tra Russia e Stati Uniti.