Nella recente – ormai nota – telefonata tra il presidente statunitense Donald Trump e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky che si è tenuto lo scorso 4 luglio, l’inquilino della Casa Bianca avrebbe valutato la possibilità per Kiev di direzionare i suoi missili balistici in profondità sul territorio russo, arrivando a colpire addirittura Mosca o San Pietroburgo: a dirlo sarebbero state alcune anonime “fonti informate sui colloqui” sentite dal Financial Times; ovviamente non confermate né da Washington, né da Kiev.

Facendo prima di tutto un passo indietro è utile ricordare che dopo una recente telefonata che si sarebbe tenuta prima di quella con Zelensky, Trump sarebbe rimasto particolarmente infelice di Putin accusandolo di dire “un sacco di stron*ate” e di non essere veramente interessato a raggiungere un accordo di pace con l’Ucraina; mentre nella giornata di ieri, il tycoon era arrivato a minacciare l’omologo russo di imporre dazi del 100% a Mosca se non avesse accettato un accordo entro 50 giorni.

Negli alti e bassi umorali di Trump nei confronti dei due leader belligeranti, poi, vale la pena ricordare che oggi – in seguito a un’altra telefonata tra il leader statunitense e ucraino -, lo stesso tycoon ha nuovamente confermato di essere molto “deluso” da Putin, ma di non essere ancora disposto a chiudere completamente le linee comunicative, nella speranza (forse, ormai, vana) di riuscire a mediare quella pace che in campagna elettorale promise di raggiungere “in un giorno”.

Trump sposta la linea rossa dell’Ucraina: a Zelensky avrebbe chiesto di colpire Mosca o San Pietroburgo

Riavvolgendo ora il nastro fino allo scorso 4 luglio, in occasione della penultima telefonata tra Trump e Zelensky, secondo le fonti del Financial Times il tycoon avrebbe chiesto apertamente all’ex comico se “puoi colpire Mosca [o] anche San Pietroburgo“, ottenendo l’ovvia risposta che “posso assolutamente farlo”, ma solo “se ci fornite le armi” necessarie: secondo le fonti del FT l’obiettivo di Trump sarebbe quello di “far sentire [ai russi] il dolore” della guerra per obbligare Putin ad accettare un accordo.

Se l’indiscrezione fosse confermata si tratterebbe di uno storico cambio di posizione da parte di Trump che dopo aver più volte promesso il disimpegno statunitense dal conflitto in Ucraina, supererebbe anche quella linea rossa – forse l’unica – che Biden impose a Kiev, ovvero quella di mantenere il conflitto sul suolo ucraino per evitare che il conflitto assuma una caratura globale e – soprattutto – nucleare: Putin, infatti, ha più volte ribadito che gli attacchi sul suolo russo con armi occidentali l’avrebbero legittimato a colpire obbiettivi nei paesi fornitori di tali armamenti.

D’altra parte, però, secondo le fonti resterebbe per Trump da risolvere il nodo delle forniture perché per attaccare Mosca dall’Ucraina servirebbero i sofisticatissimi (e costosi) missili Tomahawk per i quali serve il consenso da parte del Congresso: un vincolo che il presidente statunitense sarebbe pronto – sempre secondo quanto riferisce FT – ad aggirare sfruttando gli alleati europei che farebbero da intermediari; mentre è di pochissimi minuti fa la smentita da parte di Trump che – citato da Bloomberg – avrebbe detto che “Zelensky non dovrebbe prendere di mira Mosca” e che per ora non è sua intenzione “inviare missili a lungo raggio all’Ucraina”.