Dall’amministrazione Trump arrivano nuove accuse nei confronti dell’Università di Harvard, in una lettera inviata dalla Casa Bianca lunedì scorso gli avvocati dell’ufficio federale hanno informato i vertici dell’Ateneo che le indagini hanno scoperto una violazione della legge sui diritti civili. In particolare, come sottolinea il Wall Street Journal che ha visionato il documento per intero, si evidenzia che: “Harvard sapeva che gli studenti ebrei e israeliani si sentivano minacciati nel suo campus e agiva con deliberata indifferenza, non prendendo sul serio le preoccupazioni sull’antisemitismo”.

La notifica della violazione ora potrebbe comportare nuove azioni, come annunciato da Trump, in mancanza di provvedimenti correttivi per promuovere l’inclusione, il governo potrebbe decidere di bloccare completamente tutti i finanziamenti. Una misura sanzionatoria che attualmente è in discussione anche per la Columbia University, dopo che l’amministrazione aveva avanzato lo stesso tipo di accuse di mancata protezione dalle molestie e dalle intimidazioni antisemite che gli iscritti erano costretti a subire, arrivando a nascondere la propria identità per timore di aggressioni.

Trump scrive ad Harvard e minaccia blocco di tutti i fondi pubblici: “Avete violato la legge sui diritti civili degli studenti”

Trump informa Harvard che gli avvocati dell’amministrazione hanno scoperto dopo un’indagine approfondita, che l‘Università ha violato l’articolo IV del Civil Rights Act. Una legge federale anti segregazione che incoraggia l’integrazione di tutti i soggetti all’interno delle scuole pubbliche negli Stati Uniti. Secondo l’inchiesta, i vertici dell’Ateneo, dopo essere stati informati dei pericoli di aggressione che gli studenti ebrei ed israeliani correvano, non avrebbero comunque preso i dovuti provvedimenti per prevenire questo tipo di comportamenti.

Una violazione del genere, come riporta il Wall Street Journal, potrebbe portare a misure drastiche come il congelamento di tutti i contratti statali e la sospensione delle sovvenzioni e delle esenzioni fiscali. Il portavoce di Harvard ha risposto dichiarando che i dati sul rispetto dei diritti erano stati già pubblicati lo scorso aprile, ed evidenziavano che: “L’Università ha rafforzato le politiche di inclusione, sanzionando chi ha violato il regolamento ed incoraggiando un dialogo civile e rispettoso“, per questo, ha aggiunto: “Ci troviamo in profondo disaccordo con le conclusioni del governo“.