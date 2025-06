Secondo un sondaggio Axios, più della metà degli elettori USA è favorevole alla missione di Trump in Iran: 3 su 4, però, temono un'escalation

Secondo un recente sondaggio condotto dall’istituto Axios, l’opinione pubblica statunitense sembra aver accolto con un positivo favore la missione diretta da Donald Trump contro i siti nucleari dell’Iran, tendendo a vederla – a vario titolo – un successo: il campione di intervistati includeva poco più di mille elettori rappresentativi dei vari gruppi politici degli USA tra Repubblicani, Democratici, Indipendenti e anche i cosiddetti “MAGA” fedelissimi a Trump.

Prima di arrivare alla missione in Ira, è interessante notare che attualmente il gradimento di Trump – sempre secondo il sondaggio Axios – è di circa il 47% rispetto a un 50% tondo di elettori che si dicono (“parzialmente” o “totalmente”) insoddisfatti dal suo attuale lavoro: in tal senso è il tema dell’immigrazione a raccogliere il maggiore gradimento (48%), seguito dalla politica estera (45%) e dalla lotta all’inflazione (37%); con il primo dato aumentato del 4%, il secondo stazionario e il terzo in fortissimo calo del 16%.

Il sondaggio Axios sulla missione di Trump in Iran: il 75% degli americani teme ulteriori future escalation

Venendo all’Iran, è certamente interessante notare il singolare squilibrio tra chi si è detto favorevole all’azione di Trump prima di esserne informato e chi, invece, si è detto favorevole solo dopo i dettagli relativi alla distruzione dei siti nucleari: nel primo caso, infatti, era circa del 43% la base di favorevoli sul totale (72% tra i Repubblicani e 20% tra i Democratici, soprattutto nella fascia d’età over 65); mentre nel secondo la percentuale è salita fino al 55% (82% tra i Rep, 33% tra i Dem, sempre in maggioranza anziani).

La variazione tra cittadini informati e non informati, insomma, è del 12% lasciando intendere che a fronte di obbiettivi chiari – e soprattutto minacce per la sicurezza interna – la maggior parte degli elettori sarebbero favorevoli anche ad altre missioni militari sotto l’egide Trump; mentre non va ignorato che al contempo il 46% degli elettori che hanno risposto al sondaggio Axios teme anche che in futuro l’Iran lancerà un attacco contro obbiettivi statunitensi e un ulteriore 45% ha confermato di sentirsi “meno sicuro” dopo i recenti attacchi statunitensi.

Non solo, perché al contempo il 75% dei rispondenti teme che gli attacchi di Trump saranno l’inizio di una nuova escalation, con un altro 67% che ritiene “probabili” nuove azioni militari da parte degli USA in Iran; mentre sembra positivo per il 55% del campione generale l’esito degli attacchi statunitensi, in tal senso con una maggioranza netta del 76% tra i Repubblicani e una minoranza del 39% tra i Democratici e del 38% tra gli Indipendenti.