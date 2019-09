Trump, impeachment al via: l’annuncio della Pelosi/ Il Tycoon “Aiuto per le elezioni”

Scatto l’avvio di inchiesta di impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ad annunciarlo è stata la speaker della Camera, Nancy Pelosi, nemico numero uno del tycoon a stelle e strisce. “Nessuno è al di sopra della legge – le parole di una dei massimi rappresentanti del Democratici, riportate da Rai News – oggi annunciamo la richiesta ufficiale dell’impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti. Le azioni dell’amministrazione Trump danneggiano la sicurezza nazionale”. Attraverso un breve intervento la Pelosi ha annunciato lo stato di accusa nei confronti del commander in chief, per violazione della Costituzione. La Pelosi ha parlato di “violazione della legge”, riferendosi in particolare al rifiuto da parte dello stesso Donald Trump e della sua amministrazione, di far arrivare al congresso la denuncia di un funzionario dell’intelligence risalente allo scorso 12 agosto.

TRUMP, IMPEACHMENT AL VIA: L’ANNUNCIO DELLA PELOSI

Calda la questione Ucraina, visto che, sempre stando alla Camera dei Rappresentanti controllata dai Democratici dopo le elezioni di midterm di un anno fa di questi tempi, il 45esimo leader degli Stati Uniti avrebbe chiesto aiuto al presidente ucraino Zelensky, per danneggiare l’ex vicepresidente Joe Biden in vista delle elezioni presidenziali dell’anno prossimo. Secondo l’accusa, l’inquilino della Casa Bianca avrebbe invitato il leader ucraino a riaprire un’inchiesta ai danni di Hunter Biden, figlio di Joe, nonché consigliere dell’azienda del gas Burisma. In cambio del procedimento giudiziario, avrebbe sbloccato le forniture militari Usa all’Ucraina per un valore di 250 milioni di dollari. Ovviamente rimanda al mittente ogni accusa lo stesso Trump, che attraverso Twitter scrive: “Un giorno così importante alle Nazioni Unite, così tanto lavoro e tanto successo, e i democratici hanno volutamente dovuto rovinarlo e sminuirlo con la spazzatura della caccia alle streghe. Non hanno neanche letto la trascrizione della telefonata. Molto male per il nostro Paese!”, per poi aggiungere “Mi darà un aiuto per elezioni”.

