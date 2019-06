Trump in Gran Bretagna: incontra May e Regina/ Caos Usa-Uk “sindaco Londra perdente”

Un ciclone sta per abbattersi sulla Gran Bretagna, dopo Brexit e dimissioni May: si chiama Donald Trump, il Presidente degli Stati Uniti, ancora oggi i primi alleati del Regno Unito in politica economica, commerciale e soprattutto politico-militare. Eppure il tycoon non intende diminuire il carico di “gaffe” e attacchi visti già in questi giorni di vigilia del viaggio ufficiale in Gran Bretagna: prima il “caso” Meghan Markle denominata “nasty” (cattivella, ndr) per averlo più volte criticato nel passato, oggi è invece il turno del sindaco di Londra Sadiq Khan, col quale già vi furono scontri la scorsa estate durante la larga protesta anti-Trump a Londra (col sorvolo del palloncino del Baby Trump sui cieli della City). Non ha neanche fatto tempo ad appoggiare piede a Londra – poche ore fa con la moglie Melania – che Trump era già sulle prime pagine di tutti i siti inglesi: «Sadiq Khan, che secondo tutti i report sta amministrando malissimo Londra, si è dimostrato “odioso”, oltre che poco razionale, nei confronti dell’arrivo del presidente degli Stati Uniti, di gran lunga il più importante alleato del Regno Unito. Khan è un povero perdente senza speranza, che dovrebbe concentrarsi di più sulla battaglia contro il crimine nella sua città, non su di me…». Il tweet al veleno si completa poco dopo col secondo, altrettanto duro «sindaco sciocco come quello di New York Bill de Blasio. Comunque, sto atterrando!».

DONALD TRUMP IN GRAN BRETAGNA: IL NODO BREXIT

Non proprio il miglior biglietto da visita per un Capo di Stato così importante e così divisivo di suo, per di più in un periodo dove di fronte trova un Governo a pezzi dilaniato dal caso Brexit. Il programma di oggi vede l’arrivo di Trump alle 13.30 a Buckingham Palace dove incontrerà e pranzerà con la Regina Elisabetta: poi nel pomeriggio visita a Westminster Abbey, e subito dopo a Clarence House a incontrare Carlo d’Inghilterra; infine in serata il banchetto con la regina a Buckingham Palace. Domani il vertice con la premier dimissionaria Theresa May (con la quale nel passato il rapporto è stato spesso a due velocità, con accordi ma anche forti critiche): insomma, il ciclone Trump si sta per abbattere su Londra, giusto il giorno dopo il “consiglio” dato dal Presidente Usa al Governo inglese, ovvero far trattare la Brexit a Nigel Farage per ottenere una “hard Brexit” dall’Europa e poi sostituire la May con Boris Johnson sia tra i Tory che al Governo. Tradotto, meglio Londra fuori dall’Ue ed Europa indebolita: la acque si agitano così anche per la Nato e nell’Onu, insomma un ciclone ben poco “controllabile”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA