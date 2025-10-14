Trump applaudito al parlamento israeliano, ma non è chiaro quale sarà lo sbocco politico del conflitto. Intanto il presidente Usa offre un ruolo ad Hamas

Grande entusiasmo per la liberazione degli ostaggi. E Trump accolto con l’enfasi che si deve a un Capo di Stato che ha ottenuto quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile: far tacere le armi a Gaza. Quanto tutto questo possa durare lo diranno il tempo e gli sviluppi dell’accordo con Hamas, ma intanto in Israele è andato in onda il “Trump day”, con tanto di discorso del presidente USA di fronte agli applausi della Knesset e l’annuncio dell’inizio di una “nuova era”.

La Casa Bianca sembra determinata a non tornare indietro, a non permettere che si torni a sparare, ma il punto, osserva Filippo Landi, già corrispondente RAI da Gerusalemme e inviato del TG1 Esteri, è sapere cosa intendano gli statunitensi per pace duratura. Se per i palestinesi abbiano in mente un futuro tipo indiani d’America, confinati nelle riserve ma senza autonomia, oppure se si prenderà in considerazione l’ipotesi di uno Stato palestinese. Occorrerà vedere, cioè, se c’è l’intenzione di dare un reale sbocco politico alla situazione. Intanto Trump ipotizza di inglobare Hamas nelle forze di polizia palestinesi della Striscia, magari dopo aver rinunciato almeno alle armi pesanti.

Trump ha aperto alla possibilità che Hamas entri a far parte della polizia di Gaza. Funzionerà?

Se Hamas consegna i suoi razzi, vale a dire le armi offensive, tenendosi pistole e fucili, cioè quelle difensive, a quel punto potrebbe essere inquadrata nelle forze di polizia: così, tra l’altro, non bisognerà ricorrere a soldati che potrebbero essere presi di mira. È già successo anche da altre parti: in Mozambico le forze rivoluzionarie alla fine sono entrate nell’esercito.

Trump ha detto che Israele ha vinto ciò che si poteva vincere con le armi, ma ora è arrivato il tempo della pace. Non vuole che si torni alla guerra?

Israele non ha vinto militarmente, gli è stata imposta una tregua, un cessate il fuoco. Trump ha ringraziato Netanyahu per aver accettato di porre fine alla guerra. Una decisione arrivata in seguito all’intervento pesantissimo degli Stati arabi e musulmani, guidati da Egitto e Qatar. Il Cairo considerava ormai imminente la rottura dei suoi confini perché gli israeliani spingevano la popolazione palestinese fuori da Gaza e ha constatato con l’attacco a Doha che non c’era alcun interesse di Netanyahu a proseguire una trattativa.

Ci sono anche altri elementi che spiegano il sì di Netanyahu?

Uno dei motivi per cui Netanyahu voleva proseguire la guerra era che gli avrebbe permesso di sfuggire al giudizio della Corte israeliana che si occupa dei suoi problemi giudiziari. Trump ha messo sul tavolo anche questo tema, chiedendo al presidente israeliano Herzog di concedere la grazia presidenziale per cancellare le eventuali conseguenze del processo contro il premier. Una circostanza che dà forza all’idea per cui Netanyahu avrebbe chiesto, tra le altre cose, anche un intervento di Trump su un fronte delicatissimo, che appartiene alla vicenda interna di Israele.

Perché Trump si è mosso anche in questa direzione?

Sa che ci sono ancora alcuni importanti tasselli che si devono incastrare per consolidare il cessate il fuoco e che occorre rimuovere una serie di ostacoli, non ultimo quello di evitare provocazioni che sono sempre dietro l’angolo. Mentre Netanyahu parlava, a pochi decine di chilometri il fratello di uno dei prigionieri liberati veniva bastonato dalla polizia, entrata a casa sua alla periferia di Gerusalemme. L’uccisione di un giornalista (Saleh al-Jafarawi, nda) da parte di miliziani palestinesi al soldo dei servizi segreti israeliani è un’altra di queste provocazioni.

L’inviato di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner, che tiene i rapporti d’affari con i Paesi del Golfo, hanno incontrato direttamente gli emissari di Hamas per sbloccare la trattativa. Gli americani si sono fatti garanti che non si tornerà a combattere?

Il grande punto interrogativo che rimane riguarda cosa gli americani intendano per pace stabile. Finora niente garantisce che in fondo a questo percorso ci sia il riconoscimento dello Stato di Palestina. La cultura politica e la storia americana ci dicono che c’è un altro sbocco possibile, che è quello delle cosiddette riserve indiane. La popolazione nativa americana è stata concentrata in alcune regioni senza che questo comportasse una loro autonomia. Netanyahu nel suo discorso alla Knesset ha citato il riconoscimento di Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, parlando del Golan come territorio annesso a Israele: due elementi che vanno contro le richieste palestinesi, soprattutto per quanto concerne Gerusalemme est, che dovrebbe essere capitale dello Stato di Palestina.

Queste affermazioni di Netanyahu cosa ci fanno pensare sui suoi programmi?

Se questo è l’inizio di un percorso che può portare all’annessione di vasti territori palestinesi della Cisgiordania, è evidente che si scontra con l’ipotesi di uno Stato palestinese. Lo stesso vale per un eventuale controllo di Gaza attraverso un’autorità esterna ai palestinesi, ripercorrendo esperienze coloniali che hanno segnato il Medio Oriente.

Qual è il vero punto da chiarire in questo momento?

La grande scommessa è capire se siamo di fronte a un periodo di reale cessate il fuoco, ma anche qual è lo sbocco politico della situazione, perché altrimenti il ritorno alla pace e l’abbandono della violenza diventano una modalità che serve a Israele per consolidare lo status quo.

Netanyahu, poche ore prima della visita di Trump, ha detto che la campagna militare non è finita, poi si è rifiutato di andare in Egitto all’incontro di Sharm el Sheikh. Perché è restato in Israele?

Non poteva andare a Sharm el Sheik a sedersi accanto all’emiro del Qatar e credo che lo stessi Al Sisi non fosse entusiasta dell’idea di Trump di invitarlo: Netanyahu è il leader di un Paese che ha distrutto Gaza e provocato ormai quasi 70mila morti accertate.

La presenza di Ben-Gvir e di Bezalel Smotrich in maggioranza come condizionerà Netanyahu? Perché i partiti nazionalisti e ultra-religiosi sono contro l’accordo ma non mollano il potere?

Vogliono continuare a contare, soprattutto per quanto riguarda Gerusalemme e Cisgiordania. Se non si pone un freno ai comportamenti dell’esercito israeliano e ai coloni, è probabile una nuova esplosione del conflitto proprio nella West Bank.

Qual è il prossimo banco di prova per la tenuta dell’accordo?

Il primo banco di prova è l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia perché, se l’idea è quella di prendere per fame e stanchezza gli abitanti di Gaza, che non hanno casa, acqua e cibo, si crea un conflitto aperto. Il problema è se entrano anche strumenti per la ricostruzione. Tutto il resto è marginale. La gente deve poter ritornare nelle aree distrutte e rimanerci e non fare una rapida visita ed essere costretta ad andare via.

(Paolo Rossetti)

