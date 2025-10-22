L'incontro fra Trump e Putin rischia di saltare (almeno per ora): quali scenari, il ruolo dell'Europa e i nuovi pesanti attacchi con morti su Kiev e Kharkiv

I RAID SU KIEV E KHARKIV FANNO CAPIRE CHE LA GUERRA È ANCORA “VIVISSIMA” (PURTROPPO). ORA COSA SUCCEDE

La pace in Ucraina ancora non s’ha da fare: mentre per il momento viene annullato l’incontro fra Trump e Putin in Ungheria, e mentre l’Europa presenta un piano di pace in 12 punti messo a punto con Zelensky e calendarizzato domani al Consiglio Europeo, la guerra non si ferma e il doppio attacco su Kiev e Kharkiv di questa mattina porta purtroppo a conteggiare altre vittime e nuovi feriti tra i civili.

Sono almeno 6 i morti (tra cui 2 bambini) nei raid lanciati dai droni russi dopo l’ultimo pesante attacco contro edifici residenziali e infrastrutture energetiche: 17 i feriti, con regioni colpite – oltre a Kiev e Kharkiv (dove è stato bersagliato anche un asilo) – che toccano Dnipro, Kirovohrad, Sumy e Zaporizhzhia. L’annuncio dato dal Presidente dell’Ucraina stamane è drammatico, con esplosioni segnalate anche in pieno centro della capitale: gli sforzi di pace prodotti dagli USA non sembrano sortire effetti, commenta Zelensky pur lodando l’impegno dell’amministrazione Trump.

La soluzione per Kiev sarebbe semplice: aumentare pressione su Putin per costringerlo alla tregua, accettando la cessione di missili a lungo raggio (come i Tomahawk americani) per alzare il livello di minaccia contro Mosca: l’Europa di Macron, Tusk e Merz sembra concordare, ma tanto a Washington tanto fra i Volenterosi, l’idea di alzare ulteriormente l’escalation di guerra contro la Russia resta ancora in fortissimo dubbio. La guerra è purtroppo tutt’altro che vicina al suo compiersi, e dopo 1337 giorni consecutivi di attacchi ancora oggi Mosca rifiuta l’idea di un cessate il fuoco immediato in quanto si vuole arrivare ad un accordo sui territori (nello specifico, il Donbass integrale alla Russia).

SALTA (PER ORA) L’INCONTRO TRUMP-PUTIN: LA CASA BIANCA ATTACCA, LA RUSSIA ACCUSA L’EUROPA

La trattativa resta però molto complicata, anche vedendo le ultime avvisaglie avute ieri con la telefonata tra i Ministri degli Esteri russo e americano – Lavrov e Rubio – con Mosca che confermato la contrarietà a bloccare la guerra sugli attuali confini ottenuti in battaglia: l’accelerazione avvenuta nelle scorse settimane con la telefonata tra Putin e Trump per organizzare un incontro a breve termine in Ungheria sembra ormai cristallizzarsi, se non del tutto annullarsi, vedendo le distanze enormi ancora presenti sul fronte negoziati.

Dopo che l’Europa ha presentato il piano di pace in 12 punti – che mira appunto a mantenere lo status attuale di confini, non consegnando l’intero Donbass alla Russia – le trattative si sono rese ancora più complicate, con la diplomazia russa che ha accusato proprio l’UE di sabotare la soluzione di pace con l’Ucraina. Durante un evento ieri alla Casa Bianca è stato lo stesso Presidente Trump a gettare ombre sulla possibilità di avere a breve un incontro con l’omologo Presidente russo, visti gli scenari in corso d’opera.

«Non voglio un incontro inutile e non voglio perdere tempo, vedremo quindi cosa succede»: questo ha detto il tycoon dallo Studio Ovale, mandando un messaggio piuttosto chiaro a Putin e alla stessa leadership europea: le distanze al momento rendono impossibile un incontro, che se avvenisse a breve sarebbe “sprecato”, esattamente come quello avvenuto in Alaska in estate.

Gli USA avevano proposto il cessate il fuoco immediato, la Russia lo rifiuta: serve fare ancora altri passi avanti sulla trattativa, vedendo se magari in campo Ucraina si possa giungere ad un concessione territoriale in cambio di altri sacrifici che andrebbero poi imposti alla Russia. Due i prossimi appuntamenti a cui guardare per eventuali novità sui negoziati: la missione del segretario generale NATO Mark Rutte a Washginron nelle prossime ore, e poi la riunione della Coalizione dei Volenterosi (allargati a tutti i 35 Paesi che ne fanno parte) che seguirà il Consiglio Europeo il prossimo venerdì.