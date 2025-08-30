"Trump is dead", virale sui social la notizia "Trump è morto", ma è una fake news: com'è nata e cosa succede al presidente Usa

Il sabato in Italia si è aperto con un giallo: “Donald Trump è morto“. Questa la notizia che impazzava sui social alle prime ore del mattino italiano, per via di una notizia non confermata che è diventata rapidamente virale, ma la verità è un’altra e cioè che il presidente Usa non è morto.

Si tratta, dunque, di una fake news, eppure per qualche ora online, complice anche il fatto che non emergevano dichiarazioni dirette dal tycoon (se non via social, come quella sull’ordinanza della Corte d’Appello sui dazi doganali), qualcuno ha davvero temuto per le sue condizioni.

Dazi, Corte d'Appello Usa li boccia: "In gran parte illegali"/ Cosa succede ora: Trump verso Corte Suprema

A chiudere il caso è stato inconsapevolmente lo stesso Trump, fotografato mentre si recava a giocare a golf insieme al nipote Kai. Le immagini lo hanno ripreso mentre saliva su un’auto nel prato sud della Casa Bianca, indossando una polo bianca, pantaloni neri e uno dei suoi famosi cappellini rossi MAGA. Il corteo di auto di Trump è partito alle ore locali 8:45 del mattino diretto verso un campo da golf in Virginia: tanto è bastato per risolvere il “giallo”.

Gaza, ok di Trump a Blair e Kushner per sviluppare piano post guerra/ "Polo turistico" con negozi e resort

LA GENESI DELLA FAKE NEWS SULLA MORTE DI TRUMP

Voci false sulla morte di Trump stavano circolando da ore sui social media. Secondo Grok, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di X, i post che speculavano sulla morte di Trump avevano ottenuto oltre 1,3 milioni di interazioni da parte degli utenti fino a sabato mattina. Alle 9:15, orario della costa orientale americana, l’hashtag #whereistrump era il sesto argomento più popolare su X negli Stati Uniti.

L’ondata di speculazioni è seguita a un’intervista rilasciata il 27 agosto dal vicepresidente JD Vance al quotidiano USA Today. Alla domanda se fosse pronto ad assumere la presidenza in caso di una “terribile tragedia“, Vance ha rassicurato che Trump era “in buona forma” e “l’ultimo a fare telefonate di notte e il primo al mattino“. Tuttavia, ha riconosciuto che non si possono mai escludere eventi imprevisti.

SCENARIO IRAN/ "Il regime e Trump cercano un accordo, ma Israele ora potrebbe attaccare di nuovo"

“Sì, le tragedie terribili accadono“, ha dichiarato. Pur essendo fiducioso riguardo il fatto che Trump “porterà a termine il resto del suo mandato e farà grandi cose per il popolo americano“, il vicepresidente americano ha aggiunto che “se, Dio non voglia, dovesse verificarsi una tragedia terribile, non riesco a pensare a una formazione sul campo migliore di quella che ho ricevuto negli ultimi 200 giorni“.

LE TEORIE SULLE CONDIZIONI DI TRUMP

Queste dichiarazioni, insieme alle recenti rivelazioni sulla salute di Trump, hanno contribuito ad alimentare la frase di tendenza. Infatti, a luglio la Casa Bianca aveva confermato che soffre di insufficienza venosa cronica, una patologia che causa gonfiore alle gambe. Le foto delle gambe visibilmente gonfie del presidente avevano già scatenato speculazioni online.

A ciò si aggiunge il fatto che Trump è anche sopravvissuto a due tentativi di assassinio durante la campagna elettorale dello scorso anno, un ulteriore motivo di preoccupazione all’opinione pubblica. Il trend social ha acquisito ulteriore slancio per via di Matt Groening, creatore dei Simpson, che a luglio in occasione del Comic-Con di San Diego ha scherzato dicendo che la longeva serie animata sarebbe finita solo quando “tu-sai-chi” fosse morto, un’osservazione ampiamente interpretata come un riferimento a Trump.

“Quando tu-sai-chi morirà, secondo le previsioni dei Simpson ci saranno balli per le strade. Solo che il presidente Vance vieterà di ballare“, aveva ironizzato Groening. Peraltro, la serie ha una lunga tradizione di previsioni inquietanti su Trump, tra cui la sua vittoria alle elezioni del 2000 e una trama sulla rielezione nel 2015.