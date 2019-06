Trump, Kim: incontro a sorpresa/ I 2 leader insieme a Moon sul confine fra le Coree

Nuovo incontro, questa volta decisamente a sorpresa, fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e il leader della Nord Corea, Kim Jong Un. Il tycoon Usa si trovava nelle scorse ore in Giappone, precisamente ad Osaka, per il meeting del G20, e durante l’evento ha ben pensato di scrivere all’ex nemico numero uno per incontrarlo, vista la vicinanza con la Corea del Nord. «Dopo alcuni incontri molto importanti – l’annuncio su Twitter del commander in chief – incluso quello con il presidente della Cina Xi, lascerò il Giappone per la Corea del Sud (con il presidente Moon). Se il presidente della Corea del Nord, Kim, dovesse leggere questo tweet, mi farebbe piacere incontrarlo presso il confine, giusto per stringergli la mano e dirgli Hello». Un tweet che ha avuto il suo effetto visto che i due leader hanno deciso di incontrarsi proprio sul confine fra le due Coree, come confermato poi da Moon Jae-in: «I presidenti degli Stati Uniti e della Corea del Nord si stringeranno la mano per la pace a Panmunjom, il luogo simbolo della divisione».

TRUMP, KIM: INCONTRO A SORPRESA

Ovviamente felice il presidente Trump quando ha appreso la notizia dell’invito accettato da Kim, che nelle ore precedenti il vis-a-vis si era detto pronto ad aspettarsi «un meeting molto veloce, ma non fa niente. Una stretta di mano significa molto. Non c’è alcuna fretta di risolvere la questione delle sanzioni contro la Corea del Nord». Inizialmente pare che l’entourage di Kim abbia risposto in maniera un po’ freddina alla proposta di Trump vista la mancanza di una richiesta ufficiale, ma evidentemente tutte le perplessità sono state superate, e in breve tempo si è deciso di organizzare un incontro, nonostante gli enormi problemi di sicurezza annessi. «Quello che stiamo per fare oggi va nella giusta direzione», ha aggiunto Trump, che spera ovviamente di convincere Kim ad una denuclearizzazione totale dei suoi armamenti, cosa che fino ad oggi il leader nord-coreano non ha ancora voluto fare nonostante qualche concessione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA