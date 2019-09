Trump licenzia John Bolton via Twitter/ Ma il Falco non ci sta: “Mi sono dimesso io”

Donald Trump fa fuori John Bolton, e alla Casa Bianca cade un’altra testa di spicco nel giro di pochi mesi. A comunicarlo, come da copione, è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti, che attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Ho informato John Bolton la scorsa sera che i suoi servizi non sono più necessari alla Casa Bianca. Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione. Ho chiesto a John di dimettersi – ha aggiunto il commander in chief attraverso un altro tweet – e stamattina lo ha fatto. Ringrazio molto John per il suo servizio, la prossima settimana nominerò un nuovo consigliere per la sicurezza nazionale”. Bolton era stato nominato solamente pochi mesi fa al posto di Michael Flynn, coinvolto nel caso Russiagate, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato.

TRUMP LICENZIA JOHN BOLTON VIA TWITTER

Lo si capisce anche dal post social dello stesso “silurato”, secondo cui sarebbe stato Bolton ad aver chiesto le dimissioni e non il contrario: “Ho offerto le mie dimissioni ieri sera e il presidente Trump mi ha detto ‘parliamo domani'”. Dove sta la verità? Forse in mezzo, come si suol dire, o forse si farà maggiore chiarezza nelle prossime ore. In aiuto ci giunge la Cnn, noto network televisivo americano, secondo cui nelle scorse ore Trump e Bolton avrebbero avuto una lite sul recente incontro top secret con i talebani per provare a siglare la pace in Afghanistan: “John Bolton e il presidente Donald Trump – spiegano – hanno avuto un’accesa discussione ieri sera sul piano del presidente di ospitare i leader talebani a Camp David”. Nelle ultime settimane si era parlato anche di dissidi fra Bolton e Mike Pompeo, segretario di stato, su temi sensibili come l’Afghanistan, l’Iran, Il Venezuela e la Corea del Nord: il consigliere per la sicurezza nazionale, secondo le voci, era diventato troppo interventista e non in linea con la politica estera del presidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA