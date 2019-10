Trump-Mattarella, video gaffe/ Traduttrice tilt: “Mozzarella” e ”alleati antica Roma”

L’incontro con la stampa alla Casa Bianca prima del vertice Trump-Mattarella e la successiva conferenza stampa dei due leader politici di Italia e Stati Uniti resterà scolpito nella storia per una quantità incredibile di gaffe, traduzioni errate, sconvolgimenti degli stessi traduttori, passaggi assai sinceri e botte-risposte tra il Presidente Repubblicano e il Capo dello Stato italiano. Uno “show” tra politica e intrattenimento che ha mandato in tilt i social ieri sera, con “Mattarella” divenuto trending topic anche negli States; provano a riassumere con immagini e contenuti quanto accaduto ieri, non possiamo non partire dal volto divenuto famoso durante il colloquio Trump-Mattarella, ovvero quello della traduttrice-interprete che in alcuni passaggi dei proclami del tycoon ha sfoderato una fantastica faccia “del terrore” per quanto avrebbe poi dovuto tradurre subito dopo. Il passaggio maggiormente “sconvolgente” per la traduttrice italiana della Casa Bianca è stato quello sui “server del Fbi”, con Trump che ha ripetuto il termine per almeno 10 volte nel giro di un minuto con l’interprete “incapace” a rendere effettiva la traduzione italiana.

TRUMP-MATTARELLA, TUTTE LE GAFFE

Diversi altri passaggi, con mancano di prove video questa volta, riportano di una breve ma strepitosa gaffe di Trump quando parla di “Presidente Mozzarella” (che ricorda molto da vicino l’altro epico “Giuseppi” riferito al Premier Conte), oppure quando avrebbe dichiarato che il rapporto tra Italia e Usa dura imperterrito «dai tempi degli Antichi Romani». Il volto della traduttrice si è fatto sempre spiritato e non poteva passare inosservato dagli occhi iper-attenti del web Usa-italico. L’ultima gaffe, di fatto, viene poi “rimodellata” ma comunque sempre fragorosa nella successiva conferenza stampa con Mattarella e Trump davanti ai giornalisti non più dentro ma fuori lo Studio Ovale della Casa Bianca. E qui il tycoon si scatena: «gli Stati Uniti e l’Italia sono uniti dalla condivisione di un’eredità culturale e politica antica migliaia di anni». Dal 1492 (anno scoperta America) al 1776 (anno di fondazione degli Stati Uniti) fino al 1861 (l’Unità d’Italia), gli anni evidentemente non coincidono con il “calcolo” fatto dal Presidente Trump che non smette di stupire né in politica estera (e qui si ride molto meno) né nei colloqui e rapporti interpersonali con i vari leader mondiali. P.s. Un consiglio: osservare lo sguardo di Mattarella dopo aver sentito la traduzione.

Welcome to the Splash Zone, Italian Translator. pic.twitter.com/IDaBGd8LkM — John Heilemann (@jheil) October 16, 2019

Trump just claimed that America’s relationship with Italy goes back “thousands of years.” The fact checkers are going to have a field day with this one. pic.twitter.com/QgSkutJp8m — John Scare-avosis🇺🇸 (@aravosis) October 16, 2019





