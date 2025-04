DELISTING SOCIETÀ CINESI DALLE BORSE USA: LA NUOVA IDEA DI TRUMP

L’amministrazione Trump sta prendendo in considerazione anche l’ipotesi del delisting delle azioni delle società cinesi quotate nelle Borse Usa. Il retroscena è stato svelato da Fox Business, secondo cui il prossimo presidente della SEC, Paul Atkins, supervisionerà la questione, che rischia di aggravare la guerra commerciale scatenata dai dazi, quando assumerà ufficialmente l’incarico. Tra le società cinesi che operano pubblicamente negli Stati Uniti ci sono Alibaba, Yum China, Tencent, NetEase, Nio, Baidu e JD, ma stando a un rapporto del governo americano, al 7 marzo risultano quotate nelle borse americane ben 286 società cinesi, con una capitalizzazione di mercato totale di 1.100 miliardi di dollari.

Resta da capire anche la modalità eventualmente da seguire, visto che la legge statunitense consente il delisting se le società cinesi non permettono l’ispezione dei libri contabili e dei legami con il governo cinese. All’inizio della settimana Scott Bessent, segretario al Tesoro americano, ha dichiarato che “tutte è sul tavolo” in merito alla possibilità che Washington cancelli le società cinesi dalle borse americane, precisando che comunque la decisione spetta al presidente Donald Trump.

DELISTING SOCIETÀ CINESI: GLI SCENARI

Ma le aziende cinesi non si starebbero lasciando scoraggiare dai crescenti rischi di delisting, ad esempio la catena di bibite Chagee sta portando avanti il suo piano di offerta pubblica iniziale (IPO) negli Usa, dichiarando che “procederà come previsto” al Nasdaq. Dunque, non ha intenzione di prendere in considerazione altre destinazioni per la quotazione, come Hong Kong. South China Morning Post aggiunge che l’azienda provando a raccogliere fino a 411 milioni di dollari, vendendo 14,7 milioni di azioni di deposito americane (ADS), quindi con una valutazione di 5,1 miliardi di dollari. Anche la catena di prodotti a basso costo Miniso ha negato preoccupazioni di delisting.

Un portavoce ha dichiarato: “Siamo principalmente quotati a Hong Kong e le azioni statunitensi e di Hong Kong possono essere convertite liberamente. Questa questione del potenziale delisting avrà un impatto minimo su di noi“. Secondo diversi banchieri e analisti, proprio Hong Kong potrebbe trarre vantaggio dal delisting delle aziende cinesi dalle borse americane, se effettivamente gli Stati Uniti dovesse espellerle. “Queste società potrebbero prendere in considerazione una quotazione secondaria o una doppia quotazione primaria a Hong Kong per raccogliere fondi, il che stimolerà il mercato delle offerte pubbliche iniziali (IPO)“, il parere di Tom Chan Pak-lam, presidente onorario dell’Institute of Securities Dealers, un organismo del settore degli agenti di cambio.