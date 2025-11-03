Cosa sta succedendo nei Caraibi e perché si rischia una guerra USA-Venezuela: le minacce di Trump al regime di Maduro, ecco tutte le novità

LA MINACCIA DI TRUMP ASSIEME ALLA SMENTITA (PER ORA) DI UN ATTACCO AL VENEZUELA

Si difende spiegando che anche Russia e Cina stanno compiendo da anni esercitazioni e test nucleari, e poi attacco sottolineando che il regime di Maduro in Venezuela ha «i giorni contati»: è un nuovo Donald Trump show quello che nell’intervista alla CBS ribadisce l’evoluzione di assoluta tensione nei rapporti tra Stati Uniti e Caracas, con il Mar di Caraibi che quasi improvvisamente si tramuta in un potenziale teatro di guerra imminente.

«È vero, credo che Maduro abbia i giorni contati», ribadisce Trump nell’intervista alla CBS, alzando ulteriormente i toni dello scontro dopo che nelle scorse ore sempre gli Stati Uniti hanno radunato diverse unità militari nei Caraibi, schierando anche una portaerei come deterrente e minaccia ulteriore. Di contro però, è lo stesso Presidente USA a smentire l’ipotesi di un attacco imminente: «non credo», ha tagliato corto Trump. Il concetto è molto semplice: secondo l’America, che ha già incriminato il Presidente erede di Chavez per gravi reati di droga, ritiene che le opposizioni interne siano pronte a destituire il regime che prosegue ininterrottamente da quasi 20 anni.

Da Caracas invece giunge l’accusa contro Trump di voler usare la “scusa” della guerra ai narcos per imporre un vero cambio di regime in Venezuela, impadronendosi così del petrolio nazionale: resta un dato, ovvero i 15 attacchi americani contro imbarcazioni gestite dai narcos, con almeno 65 vittime sia nel Mar dei Caraibi che nell’Oceano Pacifico, sollevando più di una critica in sede ONU che ritiene comunque attacchi illegali in acque non americane. A complicare il tutto il fatto che da Washington ancora non sono state prodotte prove pubbliche sul fatto che gli obiettivi dei raid fossero reali operazioni anti-contrabbando di droghe e stupefacenti, con relativa minaccia contro gli Stati Uniti.

COSA STA SUCCEDENDO NEL MAR DEI CARABI E DOVE NASCE LA GUERRA AI NARCOS

Lo scontro a distanza intanto permane, con le opposizioni anti-Maduro che ancora riescono a esprimersi contro la propaganda di Stato in Venezuela, che sostengono l’operazione americana e denunciano il regime di voler oscurare i profitti e gli affari condotti dall’élite che sostiene il Presidente. Di contro, è Nicolas Maduro in primis a denunciare cellule della CIA che avrebbero pianificato un finto attacco contro la nave da guerra americana ormeggiata al largo di Tridad e Tobago: «vogliono provocare una guerra nel Caribe», denuncia il leader della sinistra chavista.

Vedendo anche quello che sta accadendo nel non lontanissimo Brasile con la lotta contro i narcos nelle favelas, resta evidente che qualcosa nel mondo “sotto traccia” del traffico di droga sta avvenendo in America Latina: dall’affondamento della barca gestita dalla gang “Tren de Aragua” in Venezuela, fino agli ultimi accadimenti, la posizione americana è di porre fine al lungo regime di Maduro fatto di omicidi di massa, sparizioni, traffico di stupefacenti e anche di esseri umani. Per il momento però senza muovere un’effettiva guerra frontale, rendendo però sempre più incendiaria la situazione nel Mar dei Caraibi con evoluzioni ancora tutte da vedere e dimostrar.e

«I cartelli della droga sono l’Al Qaeda del terrorismo occidentale: violenza e terrorismo per avvelenare il popolo e minacciare la sicurezza americana»: così il Segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, nei giorni scorsi ha messo nero su bianco l’intento della Casa Bianca, non allontanando l’ipotesi di un’effettiva guerra contro Maduro. Per capire se questo basterà per produrre un “change regime” occorre ora attendere i prossimi passi, nessuno dei quali però promette uno scenario pacifico all’orizzonte…