Trump spiega cosa succederà al vertice con Putin in Alaska tra Zelensky, UE, scambio territori e fine della guerra. Il 13 agosto avverrà un pre-vertice

LA CONFERENZA STAMPA DI TRUMP “SPIEGA” COSA SUCCEDERÀ NEL PRIMO VERTICE IN ALASKA: DEFINITO IL “RUOLO” DI ZELENSKY

Il 15 agosto è ancora “lontano” ma qualche dettaglio in più sullo storico incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin da oggi lo sappiamo: è nella conferenza stampa dalla Casa Bianca, in occasione del piano speciale per la sicurezza di Washington, che il Presidente USA prova a mettere chiarezza sulle tante voci attorno al summit tra i ghiacci. In primo luogo, il Presidente dell’Ucraina Zelensky non sarà presente al tavolo con Putin e Trump, almeno non in questo primo vertice internazionale. Gli Stati Uniti lavorano invece ad un incontro trilaterale come prossimo step da lanciare dopo il dialogo con il leader del Cremlino, confermando quanto già aveva preannunciato negli scorsi giorni il vicepresidente J.D. Vance.

Trump apre alla possibilità di incontrare Zelensky già in Alaska, ma smentisce la possibilità che possa entrare al medesimo tavolo, almeno per ora: «dopo aver parlato con Trump sentirò subito il Presidente ucraino e i leader UE».

Per il leader repubblicano il discorso da fare a Putin è molto semplice e netto e dopo due minuti «saprò se un accordo si potrà farlo»: Trump si dice deluso per quanto finora il Cremlino ha “gestito” una guerra iniziata da loro con l’invasione nel Donbass, sebbene ad oggi non spetti agli Stati Uniti «trovare l’accordo». Dal vertice in Alaska si cerca un punto di contatto che poi possa portare ad un vertice trilaterale con Putin, Zelensky e lo stesso Trump il quale si dice pronto a «

Serve trovare un accordo migliore possibile per tutti, con un più che probabile “scambio di territori” che dovrà avvenire nei prossimi mesi: il Presidente USA ne è convinto, e si dice seccato che per Zelensky occorra a quel punto passare dall’approvazione costituzionale a Kiev per avallare le eventuali concessioni.

Trump, che pure conferma di essere in buoni rapporti con Zelensky, parla a ruota libera nel dire che «ha avuto l’approvazione per entrare in guerra ed uccidere tutti, ma ha bisogno dell’approvazione per fare uno scambio di territori». Per il leader ucraino invece le concessioni territoriali non basteranno a Mosca per fermare la guerra, da qui la richiesta di intervento USA-UE per fermare sul nascere le nuove offensive russe con dure sanzioni e altre armi da concedere a Kiev.

UE CON TRUMP MA ANCHE NO: LE SANZIONI ALLO STUDIO CONTRO LA RUSSIA. MERCOLEDÌ IL PRE-VERTICE CON L’EUROPA

In un passaggio della conferenza stampa dalla Casa Bianca, Trump ha sottolineato di avere un ottimo rapporto con i vari leader UE nonostante da tempo ormai siano vittime di una “overdose” nel tentare di risolvere la guerra in Ucraina: il Presidente ammette di aver ricevuto quell’immagina non bellissima da uno dei leader europei che non cita direttamente, «loro sono stanchi giustamente e vogliono tornare a spendere soldi per i loro Paesi», ma questo non toglie che il rapporto con l’Europa è ottimo e «loro contano su di me».

Il prossimo mercoledì 13 agosto avverrà una sorta di “pre-vertice” in videoconferenza, organizzato dai vari leader UE e con la presenza tanto di Ursula Von der Leyen quanto dello stesso Donald Trump, oltre al Presidente ucraino Zelensky: la conferma alla notizia data da un portavoce della Commissione Europea stamane è giunta dallo stesso Commander in chief nel punto stampa alla Casa Bianca. Da Kiev oggi, durante il colloquio telefonico con il leader arabo Mohamed Bin Salman, è emersa la convinzione che i prossimi giorni sono una vera e reale possibilità per raggiungere la pace dopo tre anni e mezzo di guerra.

Sebbene dal Cremlino non abbiano minimamente gradito la dichiarazione congiunta dei vari leader europei emersa nella giornata di ieri – lo hanno definito addirittura un «volantino nazista» – per Zelensky e per Bruxelles il prossimo accordo che si dovrà stipulare con la Russia deve puntare ad una pace «duratura e onesta», con la sicurezza dei vari territori garantita.

Sia Vance che oggi Trump hanno però fatto intendere che qualcosa Mosca e Kiev dovranno “cedere” rispetto alle proprie aspettative iniziali, altrimenti un negoziato non sarà possibile da concordare. Intanto però dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera UE, Kaja Kallas, l’iniziativa americana in Alaska è un grande passo in avanti, ma per l’Unione «si lavora comunque a nuove sanzioni». Nuovi interventi economici contro Mosca che il Cremlino rigetta, accusando Bruxelles e le capitali UE di voler continuare all’infinito la guerra che invece Putin e Trump potrebbero “concludere” dopo il vertice in Alaska.