L'America minaccia la Nigeria: “o fermate la macelleria contro i cristiani o vi attacchiamo”. Il presidente Tinubu: “non incoraggiamo le violenze”

TRUMP “SFERZA” IL GOVERNO DELLA NIGERIA SULLE PERSECUZIONI CONTRO I CRISTIANI

Almeno 1200 chiese distrutte nell’ultimo anno, 30 fedeli uccisi ogni giorno, preti rapiti e intere comunità che vivono nell’angoscia di un attacco da un momento all’altro: i cristiani perseguitati in Nigeria dalle fazioni islamiste sono purtroppo all’ordine del giorno da decenni, con particolare radicalizzazione negli ultimi anni.

Il tutto nel silenzio pressoché totale di media, organizzazioni, Stati e ovviamente ONU: accade così che la minaccia di Donald Trump di attaccare la Nigeria per «porre fine alle uccisioni contro i cristiani» venga visto come un’ennesimo atto choc di un leader “instabile” e destabilizzante. Praticamente nessuno fino ad oggi si era occupato così da vicino del caos nigeriano, a parte la Santa Sede e le poche Ong di ispirazione cattolica che operano instancabilmente nell’area, oltre ai Governi italiani che va dato atto siano intervenuti da tempo (non da ultimo l’esecutivo Meloni con il Ministro degli Esteri Tajani, ndr).

Minaccia con secondo fine economico e geopolitico, o effettiva preoccupazioni per la salvaguardia di comunità cristiana nella “lotta religiosa” contro l’islamismo radicale? La risposta non l’abbiamo, ma intanto le parole scritte dal Presidente americano su Truth restano tonanti: «il Governo della Nigeria fermi la macelleria contro i cristiani», altrimenti l’America fermerà ogni aiuto ad Abuja, se non addirittura muovendo guerra immediata contro il Paese africano.

LA REPLICA DI ABUJA CHE INCENDIANO LO SCONTRO: “PAROLE FUORVIANTI, NOI NON INCORAGGIAMO LE PERSECUZIONI”

Parole dure, minacce reali, dato che Trump nel suo discorso contro gli ultimi numeri e le ultime stragi contro i cristiani in Nigeria – dal massacro a giugno di 200 famiglie trucidate nello stato di Benue, fino agli attacchi dei Fulani, con 7mila morti da inizio 2025 – parla sia di interrompere le assistenze umanitarie ed economiche al Governo, e sia di intervenire in un Paese «disonorato con fucili spianati» per poter «cancellare del tutto terroristi islamici che compiono atrocità orribili».

Il commander in chief dalla Casa Bianca fa anche sapere di aver informato il Dipartimento di Guerra (il nuovo nome della Difesa USA, ndr) «di prepararsi ad ogni possibile azione». Parole forti che provocano una nettissima reazione – e probabilmente è l’esatto intento del leader repubblicano – del Governo stesso della Nigeria, intervenuto con il presidente Bola Ahmed Tinubu sugli ultimi attacchi degli jihadisti di Boko Haram, cosìcome gli scontri tra contadini e pastori nell’area centrale del Paese.

«Le parole di Trump sono fuorvianti e inaccurate», esordisce il presidente elencano l’impegno della Nigeria per la cura e la tutela della libertà di culto, oltre alla lotta costante contro il terrorismo islamista. I risultati purtroppo non depongono affatto a favore del Governo, con le comunità cristiane che si sentono costante sotto minaccia dalle incursioni folli e “genocidiarie”. Rispondendo agli USA, il Governo della Nigeria ribadisce la propria lotta contro ogni persecuzione religiosa, «noi non le incoraggiamo ma siamo una democrazia che garantisce con la costituzione la libertà religiosa».

In tal senso, chiosa Bola Ahmed Tinubu, far passare la Nigeria come Paese intollerante non riflette affatto «la nostra realtà, e non tiene conto degli sforzi del nostro Governo». Per questi motivi il leader africano invoca una nuova collaborazione con gli Stati Uniti di Trump e con tutta la comunità internazionale per poter cooperare affinchè ogni fede si possa sentire protetta e garantita in Nigeria. Resta però che fino ad oggi, tale “garanzia”, per i cristiani è stata pressoché inesistente.