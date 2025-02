Contrariamente a quanto era parso appena Trump è stato nominato Presidente degli Stati Uniti, una buona fetta degli italiani non sembra apprezzare il tycoon. È quanto emerge nel sondaggio di Euromedia Research per la trasmissione Porta a Porta e riportato anche da Dagospia. Un italiano su 2 ritiene infatti che la nuova amministrazione Trump possa costituire un pericolo per la stabilità mondiale.

Sicuramente ‘The Donald‘ si distingue per la sua schiettezza e per i modi, forse, troppo diretti. Ma è soprattutto il suo stile provocatorio che evidentemente non riscontra favori, soprattutto tra i più giovani. Le nuove generazioni sono state evidentemente abituate a visioni ‘politically correct’ e inclusive, mentre la direzione intrapresa da Trump va esattamente nel senso opposto, e questo suscita timori. Di diversa opinione il popolo over 65, schierato a favore della linea trumpiana.

IL SONDAGGIO TRA GLI ITALIANI COINVOLGE ANCHE IL CONCETTO DI NATO

Il sondaggio condotto sugli italiano ha preso in considerazione anche l’opinione sulla NATO. Nelle intenzioni di Trump, durante la propaganda elettorale, c’era anche quella di lasciare l’organizzazione, ritenendo che la stessa avesse interessi anche nel conflitto Russia-Ucraina.

Al riguardo gli italiani si sono invece espressi a favore della NATO stessa, ritenendola ancora di fondamentale importanza per la sicurezza mondiale, a fronte delle varie minacce internazionali geopolitiche, economiche, energetiche e terroristiche che imperversano a livello internazionale. La convinzione del 49% della nostra popolazione si basa anche sulla consapevolezza che l’Europa non sia in grado di costruire un esercito forte e stabile per la sicurezza, e che quindi abbia sempre più bisogno delle tutele della NATO. L’idea trumpiana di uscire eventualmente dall’organizzazione spaventa quindi gli italiani per le eventuali ripercussioni, e vede in una ipotetica tale decisione una sfumatura autoritaria più che democratica da parte del tycoon.

