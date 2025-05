Secondo una recente analisi del sociologo Alessandro Orsini – pubblicata ovviamente sul Fatto Quotidiano – ad oggi le possibilità di fermare la guerra in Ucraina sono praticamente nulle, specialmente man mano che la Russia si convince sempre di più che “i problemi con la Nato in Ucraina possano essere risolti soltanto con la forza”: un’ipotesi che sembra essere tutt’altro che smentita dalla realtà fattuale delle cose, perché nonostante le promesse da parte di Trump ad oltre 100 giorni dal suo insediamento alla Casa Bianca la guerra continua inesorabile e Putin sembra poco intenzionato a mettere da parte i rancori nei confronti di Kiev e – più recentemente – dell’intero occidente.

UCRAINA/ "Senza un accordo Putin-Zelensky, Trump fallisce e comincia una nuova guerra"

Secondo Orsini un momento per fermare la guerra c’era ed era “nella primavera 2022” quando il presidente russo al tavolo delle trattative non chiese di ottenere “nemmeno un oblast” ucraino rispetto ai quattro rivendicati in queste ultime fasi delle trattative: la narrazione ufficiale vuole che quelle trattative tracollarono perché Zelensky non riuscì ad ottenere “nessuna garanzia di sicurezza”, quando in realtà “non le ha mai avute” perché secondo Orsini “i Paesi Nato temono di entrare in guerra con la Russia“.

L’analisi di Alessandro Orsini: “Ecco perché oggi è impossibile fermare la guerra in Ucraina”

Stando all’analisi di Orsini, in quell’occasione “Zelensky è stato fregato dalla Nato” che oltre a far finta di promettere garanzie di sicurezza – che mai l’Alleanza avrebbe concesso perché nessun paese occidentale vuole “replicare il meccanismo di innesco della Seconda guerra mondiale” trovandosi contro le “seimila testate nucleari di Putin” -, avrebbero anche illuso l’ucraino che “avrebbe potuto sconfiggere la Russia”: una visione ottimista basata sul fatto che in quel periodo “l’esercito russo era in difficoltà” perché Putin decise – per così dire – di “combattere con le mani dietro la schiena”.

La conseguenza del grande inganno – spiega Orsini tornando al presente – è che oggi “Trump non può fermare la guerra“, trovandosi “in ginocchio davanti a Putin” mentre l’Ucraina “è già smembrata”: le alternative sono due tra “riprendere ad armare” Kiev sul modello Biden e “attendere il cedimento dell’esercito ucraino”; ma è certo che entrambe sono “rischiosissime” dato che nel primo caso non farebbe altro che “decuplicare i bombardamenti” russi e nel secondo “Inghilterra e Francia” probabilmente “invierebbero i loro soldati” scavalcando il tycoon.