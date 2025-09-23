Il discorso di Trump all'Assemblea Onu: "Ue imbarazzante e devastata da migranti. Nazioni Unite inutili". Da Gaza all'Ucraina, la difesa al cristianesimo

È durato un’ora circa il discorso di Donald Trump all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, durante il quale ha attaccato quasi tutti, dall’Onu ai paesi di tutto il mondo. Non sono mancati problemi durante il suo intervento, iniziano con il teleprompter non funzionante, ma il presidente degli Usa aveva con sé una copia cartacea del suo discorso, nel quale ha esordito vantandosi dei risultati del suo primo mandato, dall’economia all’immigrazione.

“L’America è benedetta con l’economia più forte, i confini più forti, l’esercito più forte, le amicizie più forti e lo spirito più forte di qualsiasi nazione sulla faccia della terra. Questa è davvero l’età dell’oro dell’America“, ha dichiarato Trump.

Oltre ad aver tracciato un bilancio della sua amministrazione, nel quale ha parlato di aumento dei salari, attrazione di investimenti, sicurezza dei confini, senza risparmiare critiche alle politiche dell’amministrazione Biden, ha attaccato l’Onu, muovendo l’accusa di aver finanziato i flussi migratori.

“Al nostro confine meridionale, abbiamo respinto con successo una colossale invasione. Le Nazioni Unite non hanno nemmeno provato ad aiutare. Non ho mai nemmeno ricevuto una telefonata dalle Nazioni Unite che si offrissero di aiutare a finalizzare l’accordo“, ha aggiunto Trump.

L’occasione è ghiotta per sferrare un altro attacco all’Onu: “Ha un potenziale così enorme, ma non si avvicina nemmeno a essere all’altezza di quel potenziale. Almeno per ora, tutto ciò che sembrano fare è scrivere una lettera davvero forte e poi non darle mai seguito. Sono parole vuote, e le parole vuote non risolvono la guerra“.

LA MISSIONE DI TRUMP PER LA PACE

Uno dei temi più attesi è quello della politica estera, infatti il tycoon ha ribadito il suo ruolo decisivo nella fine delle “sette guerre interminabili“, senza risparmiare ulteriori critiche alle Nazioni Unite per la sua inattività. Non a caso ha aggiunto che “tutti” pensano che meriti il Premio Nobel per la Pace per i suoi sforzi per mediare la pace in tutto il mondo, ma in realtà ritiene che il suo vero premio sia riuscire a salvare milioni di vite umane da “guerre infinite e ingloriose“.

Nel corso del suo intervento, Trump ha parlato anche dell’operazione militare contro impianti nucleari iraniani e della mediazione del cessate il fuoco tra Israele e Iran, ribadendo la sua dura posizione contro il terrorismo. “Al primo sponsor mondiale del terrore non può mai essere permesso di possedere l’arma più pericolosa“.

LE GUERRE A GAZA E IN UCRAINA

In merito alla guerra a Gaza, ha rilanciato la richiesta di rilascio degli ostaggi di Hamas e l’invito a cessare le ostilità. Stesso epilogo auspica per la guerra in Ucraina, per la quale ha mosso critiche all’Europa e alla NATO.

“Cina e India sono i principali finanziatori della guerra in corso, continuando ad acquistare petrolio russo. Ma, inspiegabilmente, anche i paesi della NATO non hanno tagliato gran parte dell’energia russa e dei prodotti energetici russi, cosa che, come sapete, ho scoperto due settimane fa e non ne sono stato felice. Pensateci. Stanno finanziando la guerra contro se stessi. Chi diavolo ha mai sentito una cosa del genere?“, ha proseguito Trump.

Poi la proposta di sanzioni contro la Russia: “Ma perché questi dazi siano efficaci, le nazioni europee, tutte voi riunite qui in questo momento, dovrebbero unirsi a noi nell’adottare le stesse identiche misure“. L’Ue è chiamata a una svolta: “Non possono fare quello che stanno facendo. Stanno comprando petrolio e gas dalla Russia mentre combattono la Russia. È imbarazzante per loro“.

ATTACCO A UE E ONU SULL’IMMIGRAZIONE

Non è mancato un richiamo alla pandemia come esempio dei rischi biologici, infatti ha proposto verifiche basate sull’intelligenza artificiale per la Convenzione sulle armi biologiche. “Nonostante quella catastrofe mondiale, molti paesi continuano ricerche estremamente rischiose su armi biologiche e patogeni creati dall’uomo. Questo è incredibilmente pericoloso“.

Tra le battaglie del presidente Usa c’è pure quella al narcotraffico e ai cartelli della droga, con la designazione di cartelli e bande (MS-13, Tren de Aragua) come organizzazioni terroristiche e interventi militari contro reti di traffico in Venezuela.

Tra le critiche all’Onu quella sul fronte dell’immigrazione: “Le Nazioni Unite stanno finanziando un assalto ai paesi occidentali e ai loro confini. L’ONU sta sostenendo persone che entrano illegalmente negli Stati Uniti e poi noi dobbiamo farle uscire. L’ONU dovrebbe fermare le invasioni, non crearle e non finanziarle“.

Ciò spinge il presidente americano a lanciare un avvertimento all’Europa: “Sono stati invasi da una forza di stranieri illegali come nessuno ha mai visto prima. Non è sostenibile. E poiché scelgono di essere politicamente corretti, non stanno facendo assolutamente nulla al riguardo. Sia l’immigrazione che le loro idee suicide sull’energia saranno la morte dell’Europa occidentale se non si fa qualcosa immediatamente. Amo l’Europa e odio vederla devastata dall’energia e dall’immigrazione“.

LA CRISI CLIMATICA E IL CRISTIANESIMO

Altro tema delicato è il cambiamento climatico: in questo caso l’inquilino della Casa Bianca ha difeso combustibili fossili e nucleare, criticando le energie rinnovabili e l’agenda verde, ma soprattutto condannando l’Accordo di Parigi. “Il cambiamento climatico è la più grande truffa mai perpetrata al mondo, a mio parere“.

Oltre a rivendicare il calo della criminalità a Washington D.C. grazie all’intervento della Guardia Nazionale, Trump ha parlato nuovamente dei dazi, il cui impiego serve a proteggere sovranità e sicurezza economica. A tal riguardo, ha criticato paesi come il Brasile per interferenze politiche e squilibri commerciali.

Nella parte finale del suo discorso si è occupato anche della difesa di libertà di parola e religione, con riferimento al Cristianesimo, lanciando un appello per la protezione di culture, tradizioni e confini: “Insieme, difendiamo la libertà di parola e la libera espressione. Proteggiamo la libertà religiosa, anche per la religione più perseguitata del pianeta oggi, si chiama cristianesimo. E salvaguardiamo la nostra sovranità e custodiamo le qualità che hanno reso ciascuna delle nostre nazioni così speciali, incredibili e straordinarie“.