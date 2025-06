Donald Trump ha dato il via libera a un’indagine formale per far luce su quella che definisce “una delle più pericolose cospirazioni della storia americana”, tanto che secondo l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden non avrebbe esercitato pienamente i suoi poteri durante gli ultimi mesi di mandato, lasciando che collaboratori e membri della sua cerchia più ristretta prendessero decisioni al suo posto; un’accusa pesante, che punta a dimostrare come l’uso dell’autopen (uno strumento legale ma spesso controverso, utilizzato per replicare la firma del presidente) sia stato impiegato per nascondere il declino cognitivo di Biden, mentre documenti di importanza nazionale venivano approvati con una firma automatica.

L’indagine, disposta attraverso un memorandum ufficiale firmato da Trump, coinvolgerà il Consiglio del Presidente, il Dipartimento di Giustizia e altri enti federali competenti, con l’obiettivo di verificare se ci siano stati abusi nell’esercizio del potere esecutivo e se, come sostiene l’attuale amministrazione, il popolo americano sia stato ingannato sulla reale capacità dell’ex presidente di guidare il Paese.

Ma non è la prima volta che il tycoon e i suoi alleati mettono in discussione la lucidità mentale di Biden, però, questa volta, le accuse assumono forma concreta e investigativa, supportata anche da un contesto politico travolto dalla pubblicazione del libro-inchiesta che parla esplicitamente di un presidente incapace, costretto in privato a sedie a rotelle, e di assistenti che avrebbero tentato di nascondere il suo stato alla nazione.

A complicare ci sono anche le informazioni, confermate dallo stesso Biden, sulla diagnosi di un cancro alla prostata in stadio avanzato, che avrebbe compromesso ancora di più la sua tenuta fisica e mentale proprio nei mesi in cui si prendevano decisioni politiche fondamentali per il paese; adesso, l’indagine rischia di diventare un terreno di scontro durissimo tra due visioni opposte della leadership americana, quella che chiede trasparenza su chi detiene il potere, e quella che difende l’operato di un presidente ammalato ma ancora, a suo dire, in grado di decidere.

Trump e la salute di Biden: l’indagine punta a chiarire chi ha preso decisioni alla Casa Bianca durante il declino dell’ex presidente

L’iniziativa di Trump arriva dopo mesi di domande senza risposta sulla salute dell’ex presidente e sull’effettiva gestione della Casa Bianca negli ultimi anni del suo mandato (la questione ha ripreso piede dopo la diffusione di immagini, video e testimonianze che mostrano un Biden spesso esitante, stanco, e in difficoltà anche nelle uscite pubbliche più brevi) e a tutto questo si aggiunge una forte pressione interna al Partito Democratico, con figure come Nancy Pelosi che avrebbero spinto per un suo ritiro anticipato dalla corsa elettorale per consentire l’ingresso di un candidato più competitivo.

Tra i punti che saranno esaminati nell’indagine c’è anche l’uso dell’autopen per firmare ordini esecutivi, grazie ai quali la Casa Bianca ha approvato importanti riforme e regolamenti: secondo il tycoon, alcune di queste firme sarebbero state apposte mentre Biden non era in condizione di valutare appieno i contenuti dei documenti e si tratterebbe, in sostanza, di un’uso improprio dei poteri presidenziali da parte di terzi, con l’ipotesi di un possibile abuso istituzionale.

Il documento parla chiaramente di un’inchiesta sulle “autorità esercitate incostituzionalmente” da persone vicine a Biden, che potrebbero aver organizzato una gestione parallela del potere per mesi, senza che nessuno ne fosse consapevole, un’accusa che, se confermata, aprirebbe scenari delicati e imprevedibili; ma l’ex presidente non è rimasto in silenzio definendo completamente infondate le affermazioni del suo successore e liquidando come “ridicole” le ipotesi di una gestione del potere da parte di altri.

Secondo lui, la responsabilità delle decisioni prese durante il suo mandato sarebbe sempre rimasta nelle sue mani, incluse quelle più delicate come gli ordini esecutivi e le leggi approvate ed ha voluto precisare, inoltre, che ogni scelta fatta nei quattro anni alla guida del Paese è stata assunta personalmente, rivendicando pienamente la titolarità del ruolo presidenziale e respingendo al mittente ogni insinuazione sul fatto che collaboratori o consiglieri abbiano potuto esercitare, al suo posto, il comando della Casa Bianca.