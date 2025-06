Possibile incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin in Turchia: l'annuncio del presidente Erdogan giunto in queste ore, le sue parole

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo omologo della Russia, Vladimir Putin, potrebbero incontrarsi a breve in Turchia, ad Ankara. Lo ha fatto sapere nelle scorse ore Erdogan, presidente turco precisando che il tycoon newyorkes si sarebbe appunto fiondato nella sua nazione se anche Putin avesse fatto lo stesso, ovviamente per parlare del processo di pace in merito alla guerra in Ucraina.

Il colloquio fra Erdogan e Trump sarebbe avvenuto in occasione del volo di ritorno dopo il vertice Nato che si è tenuto negli scorsi giorni, e durante il quale il califfo ha incontrato per la prima volta il presidente americano da quando lo stesso è tornato alla Casa Bianca.

Il presidente turco ha spiegato come è andata la vicenda, raccontando che mentre si sono incontrati avrebbe appunto proposto a Trump di raggiungerlo in Turchia per i colloqui di pace sull’Ucraina e lui avrebbe replicato dicendo che se ci fosse stato anche Putin avrebbe fatto sicuramente la sua presenza. Per Erdogan l’incontro fra i due leader mondiali dovrebbe avvenire il prima possibile, dopo che partiranno i vari contatti fra le parti. Speriamo quindi in un vis a vis in tempi brevi.

TRUMP INCONTRA PUTIN IN TURCHIA? SI PUNTA A RISOLVERE LA QUESTIONE UCRAINA

Da mesi Russia e Ucraina stanno trattando una possibile tregua, se non addirittura una pace, ma passano le settimane e la luce in fondo al tunnel non sembra intravedersi. I due Paesi appaiono distanti e nel frattempo non si placano i bombardamenti da parte dei russi sulle città ucraine, con il lancio di droni e di razzi che continuano ad uccidere la popolazione locale, donne, bambini e anziani, completamente indifesi.

A febbraio 2025 è ricorso il terzo triste anniversario della guerra, con la speranza che sia stata l’ultima “celebrazione” e che a febbraio 2026 si possa invece parlare di pace e di ricostruzione.