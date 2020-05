Trump: “Prendo l’idrossiclorochina”/ “Una pillola al giorno da una settimana e mezzo”

Pubblicità

Donald Trump ha sorpreso l’opinione pubblica spiegando di essersi sottoposto da una decina di giorni ad una cura a base di idrossiclorochina. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato nelle scorse ore: “Prendo l’idrossiclorochina da oltre una settimana e mezzo. Una pillola al giorno, cosa c’è da perdere…”. Il commander in chief ha sottolineato che è negativo al coronavirus e che si sottopone al tampone ogni due giorni, ma intende comunque sottoporsi a questa cura per vedere se può eventualmente avere degli effetti positivi. “La prendo – ha proseguito Trump svelando di non essere l’unico a sottoporsi oltre oceano a questo trattamento – sono venute fuori molte cose positive. Sareste sorpresi se sapeste quante persone la stanno prendendo, soprattutto tra i lavoratori impegnato in prima linea. Molti di loro la stanno prendendo”.

TRUMP: “IDROSSICLOROCHINA NON ME L’HA RACCOMANDATA IL MEDICO”

“Sto prendendo idrossiclorochina – ha ribadito il numero uno d’oltre oceano, riferendosi al farmaco che viene di solito utilizzato per curare il lupus e l’artrite reumatoide, uno dei molteplici sperimentati in queste settimane come cura contro il coronavirus – proprio ora, sì. Un paio di settimane fa ho cominciato, perché credo sia utile. Ho sentito tante cose positive”. La decisione di assumere l’idrossiclorochina è stata presa quasi in autonomia, in quanto alla domanda dei giornalisti se il medico gliel’avesse raccomandata, Trump ha risposto di “no”, dicendo comunque di aver informato prima il dottore della Casa Bianca. Il tycoon è convinto della bontà della sua scelta, spiegando che “Ricevo molte chiamate positive a riguardo, ecco le mie prove”, aggiungendo di non essere certo circa la sua “protezione” dal covid, “in caso contrario, non ti ammalerai e morirai. L’ho preso ogni giorno – ha concluso – per circa una settimana e mezza ormai, e sono ancora qui”.



