Quello che si appresta a firmare nella giornata di oggi il presidente statunitense Donald Trump è stato definito dallo stesso come il decreto “più importante” della sua amministrazione che porterà ad un generalizzato taglio dei costi dei farmaci su tutto il territorio degli Stati Uniti per renderli coerenti a quelli pagati dal resto dei paesi del mondo: una promessa – va ricordato – che venne fatta già durante il primo mandato presidenziale di Trump e che in quell’occasione era incappata (come in questa, ma ci torneremo) in una dura resistenza da parte delle case farmaceutiche; mentre la firma del decreto è attesa per le 9:00 di questa mattina alla Casa Bianca, ovvero le 15 italiane.

Partendo proprio dalle ultime novità, l’annuncio del nuovo decreto sul taglio dei costi dei medicinali è stato fatto da Donald Trump con un post (lo trovate qua sotto) condiviso sul suo profilo sul social Truth nel quale ha ricordato che per troppi anni i cittadini americani hanno pagato i medicinali “da cinque a dieci volte in più rispetto a qualsiasi altra nazione“: una questione che – a suo avviso – non trova motivazioni reali, nonostante le case farmaceutiche si giustifichino con “costi di ricerca e sviluppo (..) sostenuti solo dagli allocchi americani“.

Le case farmaceutiche criticano la proposta di Donald Trump sui costi dei farmaci: “Sarà dannosa per i consumatori”

A fronte di questi squilibri – promette Trump – in mattinata verrà firmato un decreto che poterà alla riduzione “quasi immediata” dei costi dei farmaci “dal 30 all’80%”, introducendo anche un meccanismo – per ora non meglio precisato – che equiparerà i prezzi statunitensi a quelli “della nazione che paga il prezzo più basso in qualsiasi parte del mondo”: l’obbiettivo – conclude il tycoon – è quello di far sì che gli USA vengano “trattati equamente” e di abbattere “i costi sanitari dei nostri cittadini (..) a livelli che mai nessuno avrebbe immaginato prima”, facendo risparmiare “migliaia di miliardi di dollari” dal bilancio federale; mentre al contempo – interessante dal nostro punto di vista europeo ed italiano – i prezzi secondo il tycoon “aumenteranno in tutto il mondo“.

Quasi ovviamente, alla proposta del presidente USA di abbattere per decreto presidenziale i costi dei farmaci sono arrivate le ferme critiche da parte da parte di quelle case farmaceutiche che hanno lautamente sostenuto i costi della campagna elettorale del tycoon – della quali promette di non lasciarsi influenzare -: in particolare l’associazione PhRMA ha notato che il “controllo governativo dei prezzi” finirà per rivelarsi “dannoso per i pazienti americani“, suggerendo piuttosto di lavorare sulle maggiorazioni incassate indebitamente dagli intermediari.